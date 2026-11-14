نوع من الأطعمة قد يزيد أعراض ما قبل الدورة الشهرية

خبرني - ترتبط الرغبة في تناول أطعمة محددة (مثل الشوكولاتة) قبل الدورة الشهرية لدى بعض النساء بأعراض أشد لمتلازمة ما قبل الحيض، وفق دراسة جديدة بحثت في علاقة الطعام بهذه الأعراض.

وشملت الدراسة 607 نساء في تركيا، ووجدت أن من يستهلكن الأطعمة فائقة المعالجة بشكل متكرر، مثل المشروبات الغازية المحلاة وبعض الوجبات الخفيفة المعبأة، كن أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض أشد لمتلازمة ما قبل الحيض. كما ارتبطت أعراض أخف بعادتين سلوكيتين:

- التوقف قبل الاستجابة الفورية للرغبة في الأكل.

- عدم الشعور بالذنب أو جلد الذات بعد تناول الطعام.

كيف أُجريت الدراسة؟

جنّد الباحثون نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و30 عاما عبر: - شبكات جامعية. - وسائل التواصل الاجتماعي. - إحالات من مشاركات أخريات.

وفي استبيان إلكتروني، قيّمت المشاركات أعراض الأسبوع السابق للدورة، مثل: الألم واضطرابات النوم وتغيرات الشهية.

كما أجابت النساء عن أسئلة حول: تكرار تناول الأطعمة الفائقة المعالجة، ومدى الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي، وطريقة التعامل مع الجوع والرغبة في الأكل.

أبرز النتائج

بعد احتساب العمر وانتظام الدورة والعادات الغذائية العامة، بقيت العلاقة بين الأطعمة الفائقة المعالجة وشدة الأعراض قائمة.

وقالت الباحثة زيـا إروكاي متين من جامعة العلوم الصحية في أنقرة، إن زيادة الاستهلاك من هذه الأطعمة ارتبطت بزيادة أعراض متلازمة ما قبل الحيض، لكن الارتباط ظل محدودا نسبيا بعد احتساب العوامل الأخرى.

ووفقا للدراسة، فإن كل نقطة إضافية في استبيان الأطعمة الفائقة المعالجة، الذي جرى تقييمه من 0 إلى 11، ارتبطت بارتفاع يقارب نقطة واحدة في متوسط درجة الأعراض على مقياس من 44 إلى 220.

أما الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي، فلم يظهر ارتباطا واضحا بشدة الأعراض في هذا التحليل.

ماذا تعني العادتان المرتبطتان بأعراض أخف؟

فسرت الباحثة النتيجة بمثال الشوكولاتة:

- قد تتوقفين قليلا لتسألي نفسك: هل أنا جائعة فعلا، أم أنني فقط أبحث عن شيء مريح؟.

- هذا التوقف يسميه الباحثون عدم التفاعل الاندفاعي.

- وإذا قررتِ الأكل، فإن عدم إصدار حكم على النفس يعني قبول القرار من دون شعور بالفشل أو الذنب.

ما حدود الدراسة؟ الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لأنها:

- اعتمدت على ما تتذكره المشاركات.

- جمعت المعلومات في وقت واحد، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الأعراض سبقت تغيّر الأكل أم العكس.

- شملت عينة يغلب عليها التعليم الجامعي، ما يحد من تعميم النتائج.

ويرى الباحثون أن الخطوة التالية يجب أن تكون متابعة النساء عبر عدة دورات شهرية مع تسجيل يومي لما يأكلنه وما يشتهينه وكيف يشعرن، لمعرفة ما إذا كانت تغيّرات الأكل تسبق الأعراض أم تتبعها. كما قد تساعد تجربة عشوائية تقارن بين أنظمة غذائية مختلفة في حسم ما إذا كان تغيير الطعام يخفف الأعراض بالفعل.