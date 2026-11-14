فطر مهلوس بتركيبة سامة غير مسبوقة يثير قلق العلماء

خبرني - اكتشف علماء فطرا غريبا جديدا يجمع بين مواد مهلوسة وبعض أشد سموم الطبيعة فتكا، في اكتشاف قد يحمل تحذيرا صحيا مهما.

وعُثر على الفطر البني الصغير، المعروف باسم Galerina indica، ينمو على جذوع نخيل مغطاة بالطحالب في أراضي فلوريدا الرطبة.

ووجد العلماء أنه ينتج في الوقت نفسه السيلوسيبين، وهو المركب المؤثر في الفطر السحري، والأماتوكسينات، وهي مجموعة السموم المسؤولة عن معظم حالات التسمم القاتلة بالفطر حول العالم.

وأوضحت دراسة قادها فريق من جامعة فلوريدا، نشرت في مجلة Current Biology، أن هذا هو أول فطر معروف يثبت احتواؤه على هاتين المادتين معا، رغم أن المركبات نفسها معروفة في مجموعات فطرية مختلفة لا تربطها صلة وثيقة.

وكان العلماء يفتشون أصلا عن أنواع فطرية سامة قليلة الدراسة في جنوب شرق الولايات المتحدة، لكنهم فوجئوا برصد مركبات مهلوسة بدلا من ذلك.

وأظهرت التحاليل أن الفطر يحتوي على السيلوسيبين والسيلوسين إلى جانب مركبين من الأماتوكسين، أحدهما مادة جديدة تماما على العلم تسمى "ألفا-بروأمانيتين".

ويرجح الفريق أن الفطر اكتسب الجينات المسؤولة عن إنتاج المواد المهلوسة من فطريات أخرى عبر عملية نادرة تعرف باسم النقل الجيني الأفقي، بينما يبدو أن أسلافه طورت القدرة على إنتاج السموم القاتلة من قبل.

وحذّر العلماء من أن هذا الاكتشاف يحمل رسالة مهمة للصحة العامة، إذ يعتقد كثير من جامعي الفطر أن تحول لونه إلى الأزرق عند اللمس يدل على أنه مهلوس وغير سام. لكن النتائج الجديدة تظهر أن المواد المهلوسة والأماتوكسينات الخطيرة قد تجتمع في النوع نفسه، ما يجعل هذه العلامة البصرية غير موثوقة دائما.

وقال العلماء إن اللون الأزرق الناتج عن بعض مركبات السيلوسين قد يكون مفيدا فقط في الأنواع المعروفة جيدا أو المزروعة، وليس في الأنواع غير المصنفة أو غير المعروفة.

ويُحدث السيلوسيبين تغيرات في الإدراك والمزاج والإحساس بالوقت، وقد يسبب تشوهات بصرية قوية وانفعالات شديدة، وأحيانا هلوسات. وتبدأ آثاره عادة خلال ساعة من تناوله، وقد تستمر عدة ساعات. وتدرجه دول كثيرة ضمن المواد الخاضعة للرقابة، رغم أنه يخضع أيضا لأبحاث باعتباره علاجا محتملا للاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

وقال ماثيو سميث، أستاذ أمراض النبات: إن جزءا من عمله بصفته عالم الفطريات في ولاية فلوريدا يتمثل في التعرف إلى الأنواع السامة أو المحتمل أن تكون سامة، مضيفا أنه يتواصل بانتظام مع مركز مكافحة السموم في فلوريدا وأطباء الطوارئ والأطباء البيطريين وغيرهم ممن يعتقدون أن شخصا أو حيوانا أليفا تناول فطرا.

وأضاف أن هذه الفطريات صغيرة وبنية اللون، وتشبه مئات الأنواع الأخرى، ومن الصعب تمييزها حتى على خبير مدرب.

وقال الباحث أندرو كونيك إن العلماء ما زالوا لا يفهمون تماما سبب إنتاج الفطر للسيلوسيبين، مشيرا إلى أن الأماتوكسينات قد تساعد في حمايته من الحيوانات التي تتغذى عليه، لكن دورها البيئي الدقيق لا يزال غير واضح. وأضاف أن هذا ما يجعل اكتشاف الفطر السحري الداكن مثيرا، لأن السؤال الأهم هو: لماذا ينتج الفطر هذين المركبين معا، وما الفائدة التي يمنحهما له في الطبيعة؟