ميركل تدافع عن حق إسرائيل في الوجود

خبرني - دافعت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن حق إسرائيل في الوجود وعن التزام ألمانيا بأمنها، مؤكدة أن وجود الدولة اليهودية جزء من "المصلحة الوطنية الجوهرية" الألمانية.

وخلال ظهور لها في بودكاست "KAFFEE UND FLUCHEN" عبر "يوتيوب"، أكدت ميركل المسؤولية التاريخية التي تستند إليها علاقة برلين بإسرائيل، مشيرة إلى أنها قالت في الكنيست إن حق إسرائيل في الوجود جزء من المصلحة الوطنية الألمانية.

وأوضحت أن هذا الالتزام لا يعني دعما غير مشروط لحكومة نتنياهو أو تقييدا للنقد، قائلة: "لقد انتقدت حكومة نتنياهو مرات عديدة كمستشارة، وهناك أسباب لفعل ذلك الآن فيما يتعلق بالسلوك في غزة. النقد ليس محظورا على الإطلاق".

وشددت على أن النقد يجب أن يأخذ في الاعتبار أمن إسرائيل واستمرار وجودها، وقالت: "يجب أن أضع في اعتباري دائما كيف أساعد في ضمان استمرار وجود دولة إسرائيل، والأفضل أن تتمكن من العيش في سلام".

وانتقدت ميركل حزب اليسار في برلين بسبب موقفه من إسرائيل، محذرة من أن التهديدات لوجودها من إيران وحماس وفاعلين آخرين حقيقية وليست نظرية. وقالت إن هجوم السابع من أكتوبر كان هجوما من حماس على إسرائيل وليس العكس، وإنه أثبت أن هدف حماس بتدمير إسرائيل ليس مجرد فرضية نظرية.

وتناولت ميركل صعوبة القرارات التي تواجه نتنياهو، مقرة بأنها "لم تضطر قط إلى حل مهمة بهذه الصعوبة"، مشيرة إلى تعقيد محاربة حماس في مناطق مدنية حيث يوجد مخبأ تحت كل روضة أطفال ومستشفى.

غير أنها رأت أن الرد العسكري الإسرائيلي تجاوز الحد في بعض النواحي، خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني وإمدادات الغذاء في غزة. وأعربت عن دهشتها من محدودية النقد العام لحماس من داخل غزة، مع الإقرار بأن ذلك يعود جزئيا إلى خطورة الوضع على السكان هناك.

وفي ختام حديثها، رأت أن النقاشات حول غزة يجب أن تعترف بالظروف المحيطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، مع تأكيدها أن نقد إسرائيل يظل مشروعا.

وتساءلت عن عدم تناسب الاهتمام الدولي المخصص لإسرائيل مقارنة بأزمات إنسانية أخرى كاليمن والسودان، قائلة: "إذا نظرت إلى مقدار ما يُقال عن اليمن حيث يتضور ملايين الأطفال جوعا، ومقدار ما يُقال عن السودان، ومقدار ما يُقال عن إسرائيل، فإن هناك عدم تناسب في أن لا نقاش تقريبا يجري حول حالات أخرى".