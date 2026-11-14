ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وأجواء لطيفة حتى الثلاثاء

خبرني - طرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في أجزاء من مرتفعات الشراة وأجزاء من البادية الشمالية.

ويبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، مشمسًا ولطيفًا في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية. ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس الاثنين والثلاثاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25- 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 10 ، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 10، وفي مرتفعات الشراة 22 - 8 ، وفي مناطق البادية 26- 9 ، وفي مناطق السهول 25- 10 ، وفي الأغوار الشمالية 32- 16 ، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 18 ، وفي البحر الميت 33 - 19 ، وفي خليج العقبة 31- 16 درجة مئوية.