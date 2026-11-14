السعودية تحبط تهريب 413 ألف حبة مخدرة داخل علب فول عبر الحدود الأردنية

خبرني - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إحباط محاولة تهريب 413 ألفاً و450 حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدرة، كانت مخبأة داخل علب فول في شحنة دخلت عبر منفذ الحديثة الحدودي الرابط بين السعودية والأردن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، إن الشحنة ضُبطت أثناء خضوع شاحنة قادمة إلى المملكة للإجراءات الجمركية في منفذ الحديثة، حيث أسفر فحصها باستخدام التقنيات الأمنية ووسائل الكشف عن العثور على الحبوب المخدرة مخبأة داخل علب فول.

وأكد الحربي استمرار الهيئة في تشديد الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات عبر مختلف المنافذ، والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات والممنوعات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز أمن المجتمع وحمايته، والحد من محاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة.

ودعا المتحدث الرسمي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن جرائم التهريب ومخالفات الأنظمة الجمركية عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكداً التعامل مع البلاغات بسرية تامة، ومنح مكافآت مالية للمبلّغين في حال ثبوت صحة المعلومات المقدمة.