وفاة الحاج محمود خليل محمد العزة

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود خليل محمد العزة (أبو رأفت)

والد كل من:

رأفت، والدكتور محمد، والأستاذ أكرم، وأحمد، وإبراهيم، ويحيى….

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يلهمنا وأهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء…

وسيُشيَّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من يوم السبت 14/11/2026 من مسجد حمزة بن عبد المطلب، الرصيفة – حي الحسين.

وتُقبل التعازي لمدة ثلاث ايام ، من الساعة الساعة ٥ عصرا حتى ١٠ مساء.

- للرجال: في ديوان أبناء الرصيفة، الرصيفة – حي الحسين.

https://maps.app.goo.gl/wncaRXj3pqwMdrDy6

- للنساء: في منزل ابنه إبراهيم، عمارة العزة، الرصيفة حي الحسين

https://maps.app.goo.gl/FGX8yo967rDaKGSR6?g_st=ac

نسأل الله أن يرحمه رحمةً واسعة، وأن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.