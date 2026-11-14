ياسمين الخطاب تكشف معلومات جديدة عن الذهب المسروق من منزلها

خبرني - كشفت الإعلامية الأردنية ياسمين الخطاب معلومات جديدة بشأن المجوهرات والذهب المسروق من منزلها في العاصمة عمّان، مؤكدة أن بعض القطع المسروقة عُرضت للبيع عبر مجموعات على موقع «فيسبوك» بأسعار تقلّ كثيراً عن قيمتها الحقيقية.

وقالت الخطاب، في مقطع مصوّر نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن إحدى القلائد الذهبية المسروقة عُرضت للبيع عبر إحدى مجموعات «فيسبوك» بعد يومين فقط من وقوع السرقة، مشيرة إلى أن اللصوص يحاولون بيع المجوهرات بأسعار متدنية، خشية اكتشاف أمرهم عند عرضها على محال الذهب.

وأوضحت أن الفواتير الخاصة بالمجوهرات المسروقة مسجّلة باسمها، معتبرة أن ذلك يجعل بيعها في محال الصاغة أمراً صعباً على المتورطين في السرقة.

وحذّرت الخطاب من شراء الذهب المعروض عبر مجموعات «فيسبوك» من دون التحقق من مصدره، مشيرة إلى احتمال تعرّض المشترين للمساءلة في حال ثبوت ارتباط القطع المشتراة بالسرقة.

وقدّرت الخطاب قيمة الذهب والمجوهرات المسروقة بنحو 120 ألف دينار أردني، موضحة أن الصور التي نشرتها عبر حساباتها لا تشمل جميع القطع المفقودة، إذ إن بعض المجوهرات بحوزتها منذ نحو عشر سنوات، ولا تحتفظ بصور لها.

وناشدت الخطاب متابعيها مساعدتها في العثور على المجوهرات، والإبلاغ عن أي قطع تتطابق مع الصور التي نشرتها، سواء ظهرت معروضة للبيع عبر مجموعات التواصل الاجتماعي أو في محال الذهب.

وتأتي تصريحات الخطاب في أعقاب تداول مشاهد لعملية السرقة التي استهدفت منزلها، وأظهرت اقتلاع خزنة مثبتة في الأرض والاستيلاء على محتوياتها خلال نحو ثماني دقائق، بحسب المعلومات المتداولة.

وكان مصدر أمني قد أفاد بأن الأجهزة المختصة تتحقق من المعلومات المتعلقة بالحادثة، وتعمل على البحث عن المتورطين فيها.