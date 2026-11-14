بعد سرقة منزل ياسمين الخطاب.. الأمن الأردني يتحرّى عن الفاعلين - فيديو

خبرني - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة توثّق عملية سرقة استهدفت منزل الإعلامية الأردنية ياسمين الخطاب في العاصمة عمّان، تمكّن خلالها لصوص من اقتلاع خزنة مثبتة في أرضية المنزل والاستيلاء على محتوياتها، في عملية استغرقت نحو ثماني دقائق، وفق المعلومات المتداولة.

وقال مصدر أمني لخبرني إن الأجهزة الأمنية المختصة تتحقق من المعلومات المتداولة بشأن الحادثة، وتواصل البحث والتحرّي لتحديد هوية المتورطين في السرقة والوصول إليهم.

وياسمين الخطاب إعلامية أردنية، عملت سابقاً مذيعة في التلفزيون الأردني، وتنشط على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتفاعل مع متابعيها وتنشر محتوى يتناول جوانب من حياتها اليومية.

وكانت الخطاب قد تحدثت عن تعرض منزلها للسرقة أثناء وجودها خارج البلاد، مشيرة إلى أن اللصوص اقتلعوا خزنة مثبتة في أرضية المنزل، واستولوا على مجوهرات ومبالغ مالية.

وأظهرت مشاهد متداولة آثار العبث بمحتويات المنزل، فيما أثارت الواقعة تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تداول معلومات تفيد بأن عملية السرقة لم تستغرق سوى ثماني دقائق.

وتناقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن أن قيمة المجوهرات المسروقة تُقدّر بنحو 120 ألف دينار أردني، من دون صدور تأكيد أمني رسمي بشأن قيمة المسروقات.

ودعت الخطاب أصحاب محال الصاغة إلى المساعدة في التعرف إلى المجوهرات المسروقة، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية التحقق من ملابسات الحادثة والبحث عن المشتبه بتورطهم فيها.