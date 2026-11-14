خريطة الأجواء الأمريكية قبل قرار حظر الإقلاع وبعده

خبرني - قبل أن تقرر الولايات المتحدة إلغاء قرارها بوقف الرحلات المغادرة للمطارات الأمريكية جراء خلل خطير في اتصالات المراقبة الجوية، أظهرت خريطتان -نشرهما موقع "فلايت رادار"- وضع الأجواء الأمريكية قبل وبعد قرار المنع.

وتفيد إحصائيات إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية بأن متوسط الرحلات اليومية التي تستوعبها الأجواء الأمريكية يناهز 44 ألفا و360 رحلة، ليصل إجمالي الرحلات السنوية إلى أكثر من 16 مليونا و191 ألف رحلة.

ويسافر أكثر من 3 ملايين راكب يوميا من وإلى المطارات الأمريكية.

ولمراقبة هذه الحركة الكثيفة للرحلات الجوية -وهي الأضخم في العالم- لا تملك الولايات المتحدة سوى 14 ألف مراقب جوي، و527 برجا لمراقبة حركة الطائرات، و21 مركزا لمراقبة المسارات الجوية، فضلا عن 146 منشأة رادار لرصد الاقتراب النهائي للطائرات من المطارات الأمريكية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإنه يوجد في الولايات المتحدة 19 ألفا و482 مطارا، منها 5146 مطارا عاما، و14 ألفا و336 مطارا خاصا.