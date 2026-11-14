بيانات ملاحية تكشف ما حدث في الأجواء الأمريكية؟

خبرني - من شيكاغو إلى نيويورك وسان فرانسيسكو، شهدت مطارات أمريكية كبرى اضطرابا واسعا في حركة الطيران، مع تأخر آلاف الرحلات وإلغاء مئات أخرى خلال يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بالتزامن مع قرار استثنائي بوقف إقلاع الطائرات على مستوى الولايات المتحدة بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

وتكشف بيانات منصة "فلايت رادار" -التي راجعتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة- تسجيل 2308 حالات تأخير و369 حالة إلغاء في 5 مطارات أمريكية رئيسية، وفق بيانات رصد متقاربة التوقيت، جرى الحصول عليها بين الساعة 1:33 و1:36 صباح السبت بتوقيت الدوحة.

ولم يكن تأثير الاضطراب متساويا بين المطارات الخمسة؛ فبينما سجل مطار شيكاغو أوهير أكبر عدد من الرحلات المتأخرة، وصلت مدة التأخير في سان فرانسيسكو إلى 100 دقيقة في المتوسط، في حين تصدر مطار جون إف كينيدي في نيويورك قائمة حالات الإلغاء.

وتوضح هذه الأرقام حجم الضغوط التي تعرضت لها حركة الطيران في عدد من أبرز المطارات الأمريكية، في يوم اجتمعت فيه اضطرابات الأحوال الجوية مع أزمة في أنظمة الاتصالات دفعت السلطات إلى وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد.

تأخير رحلات سان فرانسيسكو

في مطار سان فرانسيسكو الدولي، كشفت بيانات "فلايت رادار" تسجيل 420 رحلة متأخرة خلال يوم الجمعة، بما يمثل 33% من إجمالي حركة الرحلات التي شملتها بيانات المنصة، إلى جانب إلغاء 57 رحلة أخرى بنسبة 4%.

لكن الرقم الأكثر لفتا للانتباه لم يكن عدد الرحلات المتأخرة، بل المدة التي انتظرتها تلك الرحلات؛ إذ بلغ متوسط التأخير 100 دقيقة، أي ساعة و40 دقيقة، وهو الأعلى بين المطارات الخمسة التي شملها الرصد.

كما سجل المطار مستوى 5.0 على مؤشر الاضطراب في منصة "فلايت رادار"، مقارنة بمستويات تراوحت بين 2.9 و3.3 في المطارات الأربعة الأخرى، مما يعكس شدة الاضطراب الذي شهدته حركة الرحلات فيه.

شيكاغو الأكثر تأخرا

وعلى خلاف سان فرانسيسكو الذي سجل أطول متوسط للتأخير، تصدر مطار شيكاغو أوهير المطارات الخمسة من حيث العدد الإجمالي للرحلات المتأخرة.

فقد أظهرت البيانات تسجيل 749 رحلة متأخرة، تمثل 27% من حركة المطار، إلى جانب إلغاء 94 رحلة أخرى بنسبة 3%.

وبلغ متوسط التأخير في شيكاغو 69 دقيقة، وهو أقل من متوسط سان فرانسيسكو، رغم أن عدد الرحلات المتأخرة فيه كان أكبر بكثير.

وتكشف المقارنة بين المطارين اختلافا في طبيعة الاضطراب؛ فبينما شملت عمليات التأخير عددا أكبر من الرحلات في شيكاغو، تحملت الرحلات المتأثرة في سان فرانسيسكو فترات انتظار أطول في المتوسط

نيويورك تتصدر حالات الإلغاء

وفي نيويورك، اتخذ الاضطراب شكلا آخر بعدما سجل مطار جون إف كينيدي الدولي أكبر عدد من الرحلات الملغاة بين المطارات الخمسة.

وبحسب بيانات "فلايت رادار"، فقد أُلغيت 111 رحلة في المطار، بما يعادل 9% من إجمالي حركة الرحلات المسجلة، وهي أعلى حصيلة ونسبة للإلغاء ضمن المطارات التي شملها التحليل.

كما سجل المطار 410 رحلات متأخرة بنسبة 32%، وبلغ متوسط التأخير 70 دقيقة.

ولم يقتصر الاضطراب على مطار جون إف كينيدي، إذ سجل مطار نيوارك ليبرتي الدولي -الذي يخدم منطقة نيويورك- 359 رحلة متأخرة بنسبة 31%، إلى جانب إلغاء 38 رحلة أخرى بنسبة 3%.

وبلغ متوسط التأخير في نيوارك 61 دقيقة، مما يعكس اتساع الاضطراب إلى أكثر من مطار يخدم منطقة نيويورك.

وامتدت حالات التأخير والإلغاء إلى مطار بوسطن لوغان، الذي سجل 370 رحلة متأخرة، تمثل 30% من حركة الرحلات، إلى جانب إلغاء 69 رحلة بنسبة 6%، في حين بلغ متوسط التأخير 59 دقيقة.

وبجمع البيانات المسجلة في المطارات الخمسة، تصل الحصيلة إلى 2308 حالات تأخير و369 حالة إلغاء، مع اختلاف واضح في أعداد الرحلات المتأثرة ومتوسط مدة انتظارها من مطار إلى آخر.

وقف إقلاع الرحلات

تزامنت هذه الأرقام مع قرار استثنائي أصدرته إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بوقف إقلاع الرحلات من المطارات الأمريكية على مستوى البلاد، على خلفية مشكلات في أنظمة اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد جاء القرار لأسباب تتعلق بسلامة الطيران، بعد الإبلاغ عن مشكلات خطيرة في الاتصالات، سبقتها إجراءات لوقف حركة الطيران في شيكاغو بسبب اضطرابات مماثلة.

وشمل القرار الطائرات التي كانت تستعد للإقلاع من المطارات الأمريكية، بينما سُمح للطائرات الموجودة بالفعل في الجو بمواصلة رحلاتها والهبوط، مع التعامل مع الرحلات الدولية وفق ترتيبات منفصلة بحسب ظروف التشغيل.

وأثار القرار اضطرابا في حركة الطيران الأمريكية، التي كانت تواجه بالفعل ضغوطا تشغيلية نتيجة الأحوال الجوية في عدد من المطارات الرئيسية.

الطقس يزيد الضغوط

قبل قرار وقف الإقلاع، كانت إدارة الطيران الفدرالية قد حذرت -في تقريرها اليومي الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني- من احتمال تأثر الرحلات بالأحوال الجوية في عدة مطارات أمريكية.

وشملت التحذيرات مطارات بوسطن وجون إف كينيدي ونيوارك وسان فرانسيسكو، بسبب الرياح القوية والسحب المنخفضة، إلى جانب توقع هطول أمطار وزخات ثلجية في منطقة شيكاغو.

وتشير هذه التحذيرات إلى أن حركة الطيران كانت تواجه عوامل قد تؤدي إلى إبطاء الرحلات قبل أزمة الاتصالات، وهو ما يساعد على فهم تعدد الأسباب المحتملة وراء حالات التأخير والإلغاء المسجلة خلال اليوم.

لكن البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد نصيب كل سبب من إجمالي الرحلات المتأثرة، أو الجزم بأن جميع حالات التأخير والإلغاء كانت نتيجة مباشرة لقرار وقف الإقلاع.