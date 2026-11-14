هل أربك ترمب والذكاء الاصطناعي سماء أمريكا؟

خبرني - بعد 3 أيام فقط من إعلان إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية تعميم نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة الطائرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فوجئت البلاد -أمس الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني- بعطل واسع في أنظمة الاتصالات الجوية، مما دفع السلطات إلى إصدار قرار استثنائي بتعليق إقلاع الرحلات من المطارات الأمريكية كافة.

وأثار التزامن بين الحدثين تساؤلات بشأن احتمال ارتباط العطل بالنظام الجديد الذي بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب تشغيله في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل توسيع استخدامه على المستوى الوطني الثلاثاء الماضي، رغم تحذيرات سابقة من أعضاء في الكونغرس ونقابات العاملين بقطاع الطيران بشأن إجراءات اختباره ومدى جاهزيته للتشغيل.

وتجدد الجدل كذلك بشأن تأثير قرارات إدارة ترمب بتسريح مئات العاملين في إدارة الطيران الفدرالية، بينهم متخصصون في صيانة وتشغيل الأنظمة الفنية، بالتزامن مع إعلانها خطة ضخمة لتحديث البنية التحتية للمراقبة الجوية.

ورغم عدم وجود أدلة حتى الآن تربط قرارات التسريح أو النظام الجديد بالعطل، فإن الأزمة أعادت طرح التساؤلات بشأن قدرة الإدارة على تحديث منظومة الطيران دون المساس بمتطلبات السلامة.

ماذا حدث في سماء أمريكا؟

بدأت الأزمة عندما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية تعليق جميع الرحلات المغادرة من المطارات الأمريكية، في قرار دخل حيز التنفيذ قُبيل الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي، إثر مشكلات في الاتصالات أثرت على مراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية البالغ عددها 22 مركزا.

وأوضح وزير النقل شون دافي أن هذه المراكز مسؤولة عن إدارة حركة الطائرات خلال انتقالها بين المطارات والمناطق الجوية المختلفة، وأن الفِرق الفنية بدأت التحقيق في أسباب العطل.

ولم يشمل القرار إجبار الطائرات الموجودة بالفعل في الجو على الهبوط الفوري، بينما أكد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أن المعلومات الأولية تشير إلى انقطاع في الاتصالات، دون وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني أو عمل تخريبي متعمد.

وجاء التعطل في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة مشكلات متكررة في أنظمة المراقبة الجوية القديمة، بعضها أدى إلى تعطيل مئات الرحلات في مطارات شمال شرقي البلاد خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

3 أيام فقط من تشغيل الذكاء الاصطناعي

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توسيع استخدام نظام جديد يحمل اسم "الإدارة الإستراتيجية للمجال الجوي والمسارات وخطوط الطيران" (SMART)، ليشمل المجالات الجوية التابعة لمراكز المراقبة الإقليمية في الولايات المتحدة، وعددها 22 مركزا.

وجاء ذلك بعد تجربة أولية بدأت في 21 سبتمبر/أيلول، وشملت 3 مطارات رئيسية في منطقة واشنطن، هي رونالد ريغان ودالاس الدولي وبالتيمور واشنطن.

ويعتمد النظام الجديد على منصة حوسبة سحابية تجمع بيانات نحو 200 مصدر مختلف، بما فيها مسارات الرحلات، والأحوال الجوية، وكثافة الحركة الجوية، وأعداد المراقبين المتاحين، قبل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه المعلومات، والتنبؤ بمناطق الازدحام واقتراح تعديلات على المسارات ومواعيد الرحلات.

وبحسب الإدارة، فإن النظام ساعد -منذ بدء تشغيله في سبتمبر/أيلول- على إعادة توجيه 180 رحلة جوية، موفرا 10 دقائق ونحو 80 غالونا من الوقود لكل رحلة في المتوسط.

وكان دافي قد وصف النظام عند إطلاقه بأنه سيُحدث تحولا في إدارة المجال الجوي الأمريكي، من خلال التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتقليل حالات التأخير والإلغاء وتكاليف التشغيل.

لكن النظام لا يحل محل المراقبين الجويين، ولا يتولى التواصل المباشر مع الطائرات أو إصدار أوامر الطيران والهبوط. وبدلا من ذلك، يراجع موظفون متخصصون توصياته في مركز بواشنطن، ثم تنقل إلى مركز قيادة الحركة الجوية في ولاية فرجينيا، الذي يرسلها إلى مراكز المراقبة المعنية لاتخاذ القرار النهائي.

ويعني هذا الاختلاف أن النظام الجديد يعمل في مجال التخطيط وإدارة تدفق الرحلات، بينما وقع عطل الجمعة في منظومة الاتصالات المستخدمة لتنسيق حركة الطائرات.

تحذيرات سبقت الأزمة

لم يكن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي موضع إجماع داخل المؤسسات الأمريكية، إذ طالب 25 عضوا في الكونغرس -في رسالة بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول- بتعليق تشغيل نظام "سمارت" إلى حين تقديم إجابات واضحة بشأن اختبارات السلامة وإجراءات التدريب والرقابة.

وكان من بين الموقعين على الرسالة النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والسيناتور كريس فان هولن، والنائبان دون باير وأبريل ماكلين ديلاني.

وأشار المشرعون إلى أنهم لم يطلعوا على تقارير كافية توضح كيفية اختبار النظام قبل تشغيله، ولم يحصلوا على معلومات وافية بشأن تدريب الموظفين المسؤولين عن استخدامه، بينما أفادت مصادرهم بأن بعض العاملين تلقوا إخطارا بإطلاق النظام قبل أيام قليلة، أو لم يتلقوا إخطارا مسبقا.

واللافت أن الرسالة أشارت إلى فترة تقييم أولية مدتها 90 يوما قبل التوسع الوطني في التشغيل، لكن الإدارة أعلنت تعميم النظام بعد نحو 50 يوما فقط من إطلاقه في واشنطن، دون أن يوضح إعلانها تفاصيل اختبارات السلامة التي استند إليها قرار التوسع.

كما طلب 23 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب من مكتب المحاسبة الحكومي مراجعة النظام وآليات اختباره، محذرين من احتمال اعتماد العاملين بصورة مفرطة على توصيات الذكاء الاصطناعي، أو إنتاج معلومات غير دقيقة في بيئة لا تحتمل الأخطاء.

ومن جانبها، أكدت نقابة مراقبي الحركة الجوية الأمريكية -التي تمثل أكثر من 15 ألف عضو- أنها لم تشارك في تصميم النظام أو اختباره أو تنفيذه، ولذلك لا تستطيع تقييم تأثيره على العاملين.

ومع ذلك، قال وزير الأمن الداخلي مولين -أمس الجمعة- إنه لا توجد مؤشرات أولية تربط العطل بالنظام الجديد. ونفت شركة "إير سبيس إنتليجنس" -وهي المطورة للنظام- أن يكون النظام أو أي من منتجاتها أو عمليات دمجها مع أنظمة إدارة الطيران سببا في تعليق الرحلات.

هل لتسريحات ترمب علاقة بالأزمة؟

إلى جانب الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي، أعاد العطل تسليط الضوء على قرارات اتخذتها إدارة ترمب منذ عودتها إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2025، ضمن خطتها لتقليص حجم المؤسسات الفدرالية.

ففي فبراير/شباط من ذلك العام، سرحت الإدارة نحو 400 موظف من إدارة الطيران الفدرالية، معظمهم من العاملين الجدد الذين لم يكملوا فترات الاختبار الوظيفي.

وأعلن وزير النقل شون دافي آنذاك أن القرارات لم تشمل مراقبي الحركة الجوية أو الموظفين المصنفين ضمن الوظائف الحرجة للسلامة.

لكن نقابة متخصصي سلامة الطيران قالت إن التسريحات شملت 133 موظفا تمثلهم، من بينهم 59 موظفا في العمليات الفنية، و19 في خدمات الدعم، و15 في خدمات الحركة الجوية، إضافة إلى متخصصين في معايير الطيران.

وحذّر رئيس النقابة ديفيد سبيرو من أن الاستغناء عن العاملين في الصيانة والدعم الفني قد يؤثر في منظومة السلامة، حتى ولو لم يشمل التخفيض المراقبين الجويين أنفسهم، لأن تشغيل الطيران يعتمد على شبكة مترابطة من الفنيين والمتخصصين.

غير أن جانبا مهما من هذه التسريحات لم يستمر، إذ أعلنت النقابة في مارس/آذار 2025 إعادة 132 موظفا تمثلهم إلى وظائفهم، تنفيذا لحكم قضائي، مع تعويضهم عن فترة الفصل.

وفي المقابل، شهدت الإدارة مغادرة مسؤولين كبار آخرين خلال العام نفسه، في إطار برامج الاستقالة المؤجلة وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، ومن بينهم مسؤولون في العمليات الفنية والسلامة والتدريب، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

تحديث بمليارات الدولارات ونقص مستمر في الكوادر

في المقابل، تؤكد إدارة ترمب أنها تعمل على معالجة مشكلات الطيران القديمة، وليس إضعاف المنظومة. فقد وافق الكونغرس عام 2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار لتحديث أنظمة المراقبة الجوية، بما في ذلك استبدال شبكات الاتصالات القديمة وتجديد أجهزة الرادار.

كما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توظيف 2235 متدربا جديدا في المراقبة الجوية خلال السنة المالية 2026، وهو رقم قياسي بحسب الإدارة.

لكن توظيف المتدربين لا يعني معالجة النقص فورا؛ إذ أوضحت الإدارة أن التأهيل الكامل للمراقب قد يستغرق أكثر من عامين، فيما كان عدد المراقبين المعتمدين فعليا يبلغ نحو 11 ألفا في أغسطس/آب، مقابل احتياج مقدر بنحو 12 ألفا و563 مراقبا.

وتزامن عطل الجمعة مع مطالبة الإدارة والبيت الأبيض الكونغرس بتخصيص 30.1 مليار دولار إضافية لاستكمال تحديث البنية التحتية للطيران.

ومع استمرار التحقيق، لا يمكن الجزم بأن الذكاء الاصطناعي أو تسريحات الموظفين تسببا في تعليق الرحلات. لكن الأزمة تستدعي طرح التساؤلات بشأن إجراءات إدارة ترمب من ناحية مساعيها لإحلال الذكاء الاصطناعي محل الموظفين في المؤسسات الفدرالية.