بعد تبادل التراشق.. محمد رمضان يعتذر والعوضي يعلق

خبرني - أسدل الفنان المصري محمد رمضان الستار على أزمته مع زميله أحمد العوضي، بعد تبادل التراشق خلال الساعات الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووجه رمضان الاعتذار إلى الجميع عما بدر منه ومن زميله خلال الساعات الماضية، كما اعتذر إلى زميله عما جرى.

وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "اعتذار لجمهوري الراقي.. بعتذر لكم عن التعليقات المتبادلة اللي صدرت مني ومن زميلي وأزعجتكم".



ليبرر بعدها رمضان ما جرى، مشيرا إلى كونه بسبب حماسه لنجاح أغانيه الجديدة، قرر أن يكتب منشورا، وخلال كتابته جملة "توزيع ساسو" تذكر "توزيع اللحمة"، الذي قام به زميله أحمد العوضي.

وهو ما جعله يكتبها بعفوية دون قصد الإساءة، ولم يكن يعلم أن تلك المزحة ستتسبب في غضب زميله منه.

ليوجه الاعتذار بشكل علني من جديد قائلا "عموما بعتذر لحضراتكم ولأحمد مرة تانية.. وجمهوري الغاضب مني خلاص أنا مسامحه".

وفي نهاية حديثه، أهدى نجاح أغنيته الجديدة "لو انت ناوي أنا عشماوي"، إلى الفنان فاروق فلوكس الذي تم تكريمه قبل أيام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وردا على اعتذار محمد رمضان، علق أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب قائلا "حبيبي يا حمادة تسلم".



وتابع قائلا "ألف ألف شكر لكل منطقة وجهت ليا دعوة.. على راسي دعواتكم.. وأنا عند وعدي ووعد الحر دين.. هنزلكم منطقة منطقة أول ما اضبط مواعيد التصوير.. وإن شاء الله "سلطان الديب" يليق بكل اخواتي أغلى الناس".

وفي نهاية حديثه تمنى التوفيق للجميع قائلا "ربنا يوفق كل زمايلي"، ليسدل الستار على الأزمة التي شغلت الجميع لأيام.