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  • ستيف هارفي يعلن دخول نجله الأصغر الإسلام ويختار (علي) اسما له

ستيف هارفي يعلن دخول نجله الأصغر الإسلام ويختار (علي) اسما له

  • 14 نوفمبر 2026
  • 03:39
ستيف هارفي يعلن دخول نجله الأصغر الإسلام ويختار علي اسما له

خبرني - أعلن الإعلامي الأميركي الشهير ستيف هارفي عن دخول نجله الأصغر الإسلام، مبديا رضاه وموافقته الفورية عن ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا.

وقال هارفي إنه بعد لقائه بحاكم الشارقة سلطان القاسمي غير نظرته تجاه الإسلام وعرفه برسالته الجوهرية، ما ألهمه باختيار "علي" اسما لإبنه.

 
وتاليا تصريحات ستيف هارفي لإحدى القنوات الإعلامية : 

"لقد غير طريقة تفكيري بالكامل في يوم واحد وعرفني أكثر على دينكم لأنني لم اكن أفهمه وأصبحت أفهم جمال هذا الإيمان فالإيمان هو الإيمان إنه الله إله واحد واحد فقط قد تدعوه بأي اسم تشاء "

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