كاليفورنيا تستعد لسلسلة من العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة

خبرني - تستعد كاليفورنيا الجمعة لسلسلة من العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة، يُخشى أن تتسبب بأمواج عاتية قد تؤدي مجددا إلى غمر بعض المدن الساحلية بالمياه.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو تسعة أمتار قبالة سواحل سان فرانسيسكو، وعلى امتداد المرتفعات الساحلية في منطقة بيغ سور التي يقصدها السياح بكثرة.

وتُعد هذه الأمواج العاتية من سمات ظاهرة "إل نينيو" التي تزيد من حدة تداعيات التغير المناخي.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من أن "أمواجا عاتية ستندفع نحو الشواطئ وتتجاوز الحواجز البحرية، ما سيؤدي إلى غمر المنشآت المجاورة الواقعة في مناطق منخفضة".

ونصحت الهيئة بعدم النزول إلى المياه وبالابتعاد عن الأرصفة والموانئ والصخور على طول الواجهة البحرية.

وفي المنطقة المحيطة بلوس أنجليس، بدأت الأمطار بالهطول الجمعة، وقد تستمر حتى السبت. ويُتوقع أن تؤدي الأمواج العاتية إلى تيارات بحرية خطرة.

وتوقّع خبراء الأرصاد "تراجعا ملحوظا للشواطئ، وحدوث فيضانات طفيفة في عدد من الشواطئ والممرات الساحلية التي تبقى جافة في العادة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، اجتاحت أمواج ناجمة عن العاصفة المدارية قبالة سواحل كاليفورنيا مدينة لونغ بيتش، في مشهد لافت، مدمّرةً الواجهة البحرية وغامرةً حيا سكنيا بأكمله، كما ألحقت أضرارا بعدد من المنازل التي باتت مهددة بالانهيار.

وتتميز ظاهرة "إل نينيو" بقوة استثنائية هذا العام، ويتوقع العلماء أن تبلغ ذروة غير مسبوقة من الشدة خلال فصل الشتاء الحالي.