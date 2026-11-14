ليونيل ميسي يعود للأرجنتين في لقاء ودي بالمونومنتال

خبرني - يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة إلى بلاده في يناير/كانون الثاني المقبل، عندما يخوض فريقه إنتر ميامي مباراة ودية أمام ريفر بليت على ملعب "مونومنتال" في العاصمة بوينس آيرس.

وأعلن الناديان إقامة المباراة يوم 19 يناير/كانون الثاني 2027، في مواجهة ستكون الأولى من نوعها بين الفريقين، وستعيد ميسي، البالغ من العمر 39 عاما، إلى الملعب الذي شهد ظهوره الأخير بقميص منتخب الأرجنتين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وذكر الناديان، في بيانين عبر موقعيهما الرسميين، أن المباراة تنظمها مجموعة الاستثمار الخاصة "COC Global"، وتهدف إلى تقديم تجربة تتجاوز حدود الدقائق الـ90 داخل الملعب، والاحتفاء بالنمو والانتشار الدولي للناديين.



وستمنح المواجهة ميسي فرصة الظهور مجددا أمام الجماهير الأرجنتينية، بعدما أنهى مسيرته الدولية التي امتدت 21 عاما، وأعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الشهر الماضي.

وكان قائد الأرجنتين السابق قد خاض مباراته الدولية الأخيرة على ملعب "مونومنتال" في أكتوبر/تشرين الأول، عندما قاد منتخب بلاده للفوز على بنين 3-0، وسجل هدفا وصنع هدفين، وسط احتفاء نحو 85 ألف مشجع بمسيرته الدولية.

ويُعد ميسي، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب برصيد 208 مباريات، كما يتصدر قائمة هدافيه التاريخيين بـ126 هدفا.

ملعب يحمل ذكريات خاصة لميسي

ويحظى ملعب "مونومنتال"، معقل ريفر بليت، بمكانة خاصة في مسيرة النجم الأرجنتيني، إذ سجل عليه 20 هدفا دوليا، وهو أكبر عدد من الأهداف يحرزه بقميص منتخب بلاده على ملعب واحد.

كما شهد الملعب عودة ميسي وزملائه إلى الأرجنتين للاحتفال بالتتويج بكأس العالم 2022، في مشهد احتشدت خلاله الجماهير لاستقبال أبطال العالم.



وتأتي المباراة الودية بعد نحو شهر من نهاية موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي يُختتم بنهائي كأس الدوري المقرر في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويستهل إنتر ميامي مشواره في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بمواجهة كولومبوس كرو يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، في حين يلتقي ريفر بليت مع لانوس يوم 22 من الشهر نفسه، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة تورنيو كلاوسورا الأرجنتينية لعام 2026.