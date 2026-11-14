سبايس إكس تلغي عملية استعادة معزز صاروخ ستارشيب بسبب خلل فني

خبرني - ألغت شركة «سبايس إكس»، يوم الجمعة، عملية استعادة المعزز الخاص بصاروخها القوي «ستارشيب» بسبب خلل فني، مما أدى إلى سقوط المعزز -المعروف باسم «سوبر هيفي» (Super Heavy)- في مياه خليج المكسيك.

وكانت «سبيس إكس» قد صرحت بأنها لن تمضي قدماً في هذه المناورات إلا إذا كانت الظروف مثالية.

كانت "سبايس إكس" الأميركية المملوكة لإيلون ماسك قد أعلنت عزمها يومي الجمعة والسبت محاولة استعادة طبقتي صاروخها العملاق "ستارشيب" للمرة الأولى، في إطار مساعيها لجعله قابلا لإعادة الاستخدام بالكامل.

وصُمّم هذا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 124 مترا، للقيام برحلات إلى القمر والمريخ ووضع أقمار اصطناعية في الفضاء.

وفي حين نجحت "سبايس إكس" ثلاث مرات في استعادة الطبقة السفلى، التي تحمل اسم "سوبر هيفي"، تمهيدا لإعادة استخدامها، فإنها لم تحاول سابقا تنفيذ هذه المناورة الخطرة مع الطبقة العليا، أي المركبة "ستارشيب".



ومن المقرر أن تنطلق الرحلة التجريبية الخامسة عشرة، المقررة بين الجمعة والسبت، من قاعدة الشركة في تكساس اعتبارا من الساعة 16,45 بالتوقيت المحلي (22,45 ت غ)، على أن تستمر أكثر من 22 ساعة.

وتبدو الأحوال الجوية مواتية للعملية التي حظيت بالموافقة الضرورية من إدارة الطيران الفدرالية الأميركية (اف ايه ايه).

بعد الإقلاع وانفصال طبقتي الصاروخ، تعتزم "سبايس إكس" إعادة الطبقة السفلى التي دفعت الصاروخ بأكمله، بطريقة محكمة.

وسيعود الصاروخ إلى منصة الإطلاق الواقعة على ساحل تكساس عند الحدود مع المكسيك، في مناورة استعراضية من المقرر تنفيذها بعد ست دقائق و35 ثانية من بدء الرحلة.

أما الطبقة العليا من الصاروخ، أي المركبة الفضائية، فستواصل مسارها للوصول إلى المدار الأرضي، حيث تعتزم "سبايس إكس" نشر 26 قمرا اصطناعياً لتعزيز كوكبتها الخاصة من الأقمار الاصطناعية الموفِّرة للانترنت "ستارلينك".

ومن المقرر أن تكمل المركبة نحو 14 دورة حول الأرض قبل عودتها إلى موقع الإطلاق السبت.