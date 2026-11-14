هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية: راداراتنا تعمل بشكل طبيعي

خبرني - أكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، الجمعة، أن أجهزة الرادار التابعة لها تعمل بشكل طبيعي وأن موقعها الإلكتروني الخاص بالرادار يعمل بكامل طاقته.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن محتوى قديماً من صفحات ويب معزولة كان متداولاً، لكن لم يكن هناك أي انقطاع في خدمة الرادار.

أظهر موقعها الإلكتروني سابقاً أنها تواجه مشاكل في الإنترنت والاتصالات على مستوى البلاد، مما قد يمنع المستخدمين من الوصول إلى المنتجات على مواقعها الإلكترونية أو يتسبب في عرض معلومات قديمة.

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية جميع الرحلات المغادرة على مستوى البلاد الجمعة بعد أن ضرب عطل في الاتصالات مراكز مراقبة الحركة الجوية، في ثاني توقف من نوعه منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.



ويمثل الاضطراب أحدث وأكثر المؤشرات دراماتيكية على الضغوط التي يعاني منها نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، الذي تعصف به أعطال في المعدات والاتصالات ونقص في المراقبين وبنية تحتية متقادمة.

وشهد المجال الجوي الأكثر ازدحاما في العالم انتكاسات في السنوات القليلة الماضية عطلت الرحلات وهددت السلامة. وفي يناير/ كانون الثاني 2025، أدى تصادم في الجو قرب مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن إلى مقتل 67 شخصا. وحث البيت الأبيض ووزارة النقل الكونغرس لجمعة على إقرار تمويل إضافي بقيمة 30.1 مليار دولار لتحديث المطارات الأميركية ونظام مراقبة الحركة الجوية المتقادمين.