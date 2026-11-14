وزير الأمن الداخلي الأميركي: لا مؤشرات على وجود تهديد وراء وقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

خبرني -أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، الجمعة، أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على وجود تهديد للولايات المتحدة وراء قرار وقف حركة الملاحة الجوية في جميع مطارات البلاد.

وقال مولين "لا يوجد أي مؤشر، حتى الآن، على أن هذا هجوم خبيث ضدنا، إنه مجرد انقطاع في الاتصالات"، مضيفا أن المسؤولين "لا يستبعدون أي احتمال في هذه المرحلة".

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية جميع الرحلات المغادرة على مستوى البلاد الجمعة بعد أن ضرب عطل في الاتصالات مراكز مراقبة الحركة الجوية، في ثاني توقف من نوعه منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.



وأفادت خدمة فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية بأن نحو 7000 رحلة تأخرت أو ألغيت. ويمكن للطائرات الموجودة في الجو الهبوط، لكن الطائرات الموجودة على الأرض لا يمكنها الإقلاع.

ويمثل الاضطراب أحدث وأكثر المؤشرات دراماتيكية على الضغوط التي يعاني منها نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، الذي تعصف به أعطال في المعدات والاتصالات ونقص في المراقبين وبنية تحتية متقادمة.

وشهد المجال الجوي الأكثر ازدحاما في العالم انتكاسات في السنوات القليلة الماضية عطلت الرحلات وهددت السلامة. وفي يناير/ كانون الثاني 2025، أدى تصادم في الجو قرب مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن إلى مقتل 67 شخصا. وحث البيت الأبيض ووزارة النقل الكونغرس لجمعة على إقرار تمويل إضافي بقيمة 30.1 مليار دولار لتحديث المطارات الأميركية ونظام مراقبة الحركة الجوية المتقادمين.

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية قرار وقف الرحلات المغادرة على مستوى البلاد في الساعة 3:54 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:54 بتوقيت غرينتش). وقبل الإعلان بوقت قصير، أوقفت الإدارة حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.