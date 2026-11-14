صلاح يقود مصر لاكتساح مالاوي.. والمغرب تقترب من التأهل وتونس تتعثر أمام ليبيا

خبرني - استهل المنتخب المصري ولاية مدربه الجديد علي ماهر بفوز كاسح بقيادة نجمه محمد صلاح على ضيفه مالاوي 5-0 الجمعة في الجولة الثالثة ضمن تصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027 لكرة القدم، فيما اقتربت المغرب من التأهل بفوز ثالث.

وسجل صلاح الذي غاب عن آخر مباراتين، هدفين (84 و90+5)، بعد ثلاثية لناصر ماهر (6)، عمر مرموش (11) ومحمد هاني (39).

وأصبح صلاح بثنائيته الهدّاف التاريخي لـ"الفراعنة" بـ70 هدفا، متخطيا المدرب السابق المقال حسام حسن.

واعتلى المنتخب المصري صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث، قبل أن يلتقيا مجددا في ليلونغوي الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة.

وكان علي ماهر تولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر السبت الماضي بعد إقالة حسام حسن لأسباب انضباطية.

ودفع ماهر بصلاح مهاجم طرابزون سبور التركي الذي غاب عن لقاء جنوب السودان في الجولة الثانية، ثم مواجهة جنوب إفريقيا الودية، بسبب شكوك حول مشكلات مع المدرب السابق.

وعادل صلاح بالهدف الأول رقم حسن كأفضل هداف في المنتخب المصري، قبل أن يتخطاه بالهدف الثاني محطّما رقما صمد لأكثر من 20 عاما.

خماسية مغربية

واقترب المنتخب المغربي من حجز مقعده في النهائيات بفوزه على ضيفه النيجر 5-1.

وقدم فريق المدرب محمد وهبي عرضا قويا في الشوط الأول، حيث فرضوا إيقاعهم على نحو سريع وافتتحوا التسجيل عبر ياسر الزابيري الذي تابع عرضية جناح ريال مدريد الإسباني ابراهيم دياس الى الشباك (4).

ولم يكتف "أسود الأطلس" بالتقدم إذ واصلوا الضغط على مرمى النيجر وبعد سلسلة محاولات أضاف القائد أشرف حكيمي الهدف الثاني من تسديدة صاروخية بعيدة رائعة (27).

وتمكن لاعب النيجر محمد عبد الرحمن من تقليص النتيجة برأسية من مسافة قريبة مستغلا خروج الحارس ياسين بونو من مرماه (41)، ثم تصدى بونو لركلة جزاء سددها يوسف أومارو (44).



وعزز حكيمي النتيجة بالهدف الثالت ثمن ركلة حرة مباشرة أسكنها أسفل المقص الايسر (45+2).

وأمّن يوسف النصيري فوز "أسود الأطلس" بالرابع بعد ثماني دقائق من دخوله مستغلا عرضية حكيمي (77).

واحتاج أيوب أوفقير الى 15 دقيقة ليبصم على أول هدف في أول مباراة دولية يخوضها حيث سجل الخامس للمغرب مستغلا عرضية اليافع عبد الله وزان (90).

وفي المجموعة عينها، تغلب المنتخب الغابوني على ضيفه ليسوتو 2-0 في فرانسفيل.

وفي المجموعة الثامنة، صعّب المنتخب الليبي موقف نظيره التونسي ومدربه معين الشعباني بعدما أسقطه 2-0.

ولم تكن عودة منتخب "نسور قرطاج" للعب في صفاقس موفقة، إذ بات موقفه معقّدا بعدما تجمد رصيده عند نقطتين في آخر ترتيب المجموعة، بينهما رفع المنتخب الليبي رصيده الى أربع نقاط في المركز الثاني موقتا بانتظار نتيجة أوغندا المتصدرة مع بوتسوانا السبت.

ولم تغب تونس عن المسابقة القارية منذ استضافتها عام 1994 عندما حل منتخبها وصيفا للبطل النيجيري، أي 17 مشاركة متتالية (رقم قياسي)، كما توج باللقب عام 2004 على أرضه.

وهذا الفوز السابع لمنتخب ليبيا تاريخيا على جاره التونسي في 34 مباراة مقابل 20 فوزا لنسور قرطاج، فيما تعادلا في سبع مباريات.

وقبل انقضاء الشوط الأول، استحصل الليبيون على ركلة جزاء إثر تعرض عزو المريمي للجذب من الظهير التونسي المخضرم علي معلول، سددها علي يوسف في شباك الحارس أيمن دحمان (44).

واستغل الليبيون المساحات في منطقة المنتخب التونسي المندفع هجوميا، ليعزز النتيجة عبر المخضرم حمدو الهوني من تسديدة قوية في شباك دحمان مستغلا تمريرة من سيف جادور (63).

وسيلتقي المنتخبان الثلاثاء المقبل في طرابلس في الجولة الرابعة.