اضطراب واسع للطيران في أميركا.. 7 آلاف رحلة متأثرة ومئات الآلاف عالقون بالمطارات

خبرني - تسبّب انقطاع مفاجئ في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية بالولايات المتحدة الأميركية في اضطراب واسع لحركة الطيران، ما أدى إلى تأثر نحو 7 آلاف رحلة جوية، وسط حالة من الارتباك والاستنفار في المطارات، وبقاء مئات الآلاف من المسافرين عالقين.

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية وقف الرحلات المغادرة في مختلف أنحاء البلاد، دون تحديد موعد لاستئناف الحركة بصورة طبيعية، مشيرة إلى إمكانية السماح للطائرات بالإقلاع بعد التنسيق مع مراكز المراقبة الجوية.

وقال وزير النقل الأميركي إن مشكلة الاتصالات أثرت على مراكز المراقبة الجوية الإقليمية الـ22، فيما أكد وزير الأمن القومي أن السلطات تعمل على معالجة الخلل واستعادة الاتصالات، موضحاً أن ما حدث ناجم عن انقطاع في الاتصالات وليس نتيجة هجوم متعمد.

وأضاف أن التحقيقات الأولية لم تظهر مؤشرات على وجود هجوم يستهدف المطارات، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي لا يعتقد أن العطل ناجم عن هجوم سيبراني، وفقاً لما نقلته شبكة CNN ووكالة بلومبرغ.

وأكد وزير الأمن القومي عدم وجود إطار زمني محدد لمعالجة المشكلة، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجّه بتوفير جميع الموارد اللازمة لحل أزمة الاتصالات، وأن السلطات تعمل على التأكد من استعادة الأنظمة تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية.

من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية الأميركية توقعها استمرار تأثر الرحلات لبقية اليوم، فيما أظهرت مشاهد من مطار دالاس حالة من الارتباك بين المسافرين عقب إلغاء عدد من الرحلات.

وبحسب شبكة CNN، شملت الأعطال أجهزة رادار مراقبة الحركة الجوية وترددات الاتصال اللاسلكي، في وقت أشارت فيه هيئة الأرصاد الجوية الأميركية إلى مواجهة مشكلات في الإنترنت والاتصالات على مستوى البلاد.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في أعمال المراقبة الجوية، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.