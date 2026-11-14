الأرصاد الأميركية: نواجه مشكلات في الإنترنت والاتصالات على مستوى البلاد

خبرني - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية يوم الجمعة أنها تواجه مشكلات في الإنترنت والاتصالات على مستوى البلاد، قد تمنع المستخدمين من الوصول إلى الخدمات المتاحة على مواقعها الإلكترونية، أو تؤدي إلى عرض معلومات غير محدثة.

وأفادت الهيئة في بيان لها بأن الفنيين يعملون على حل هذه المشكلات في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك بينما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أنها أوقفت جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، بعد ظهر اليوم الجمعة، بسبب مشكلات في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية.

ولا يعرف ما إذا كان هناك علاقة بين الحادثين أم لا.

وجاء في إشعار إدارة الطيران الفيدرالية أن قرار وقف الرحلات الجوية اتخذ "بسبب ظروف استثنائية ولدواعي السلامة."

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن هناك مشكلة في الاتصالات تؤثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية ال22، التي تتولى توجيه الطائرات أثناء رحلاتها بين المطارات في أنحاء البلاد.

وأضاف أن فنيين من إدارة الطيران الفيدرالية يعملون على فحص في المشكلة.

ويُعد هذا أول وقف شامل للرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) 2023، عندما تعطل أحد أنظمة الكمبيوتر الرئيسية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية.