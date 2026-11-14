ترمب يعقد قمة مع شي وبوتين في الصين الخميس

خبرني - أفادت صحيفة نيويورك بوست، الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعقد قمة ثلاثية مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين على هامش مؤتمر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) السنوي الذي يُعقد في شينتشين بالصين يوم الخميس.

وتوقعت الصحيفة أن تركز المحادثات الثلاثية إلى حد كبير على وضع اتفاق طموح للحد من الأسلحة النووية، لكن المناقشات قد تتطرق أيضا إلى كوريا الشمالية وحرب إيران.

وأشار ترمب علنا بالفعل إلى أنه يعتزم عقد لقاء مع الزعيمين.

وقال ترمب للصحفيين في وقت سابق هذا الأسبوع "سنتحدث عن أمور كثيرة، بما في ذلك نزع السلاح النووي، لكننا سنناقش أمورا أخرى كثيرة".