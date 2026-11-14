أمين مجلس التعاون: الاعتداء على دول الخليج يستدعي تحركاً دولياً

خبرني - شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، على أن الاعتداءات على دول الخليج تستدعي تحركاً دولياً، مبيناً أن أي تفاهمات مستقبلية مع إيران يجب أن تعالج الملفات النووية والباليستية والوكلاء.

وذكر في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن دول الخليج تعرضت لاعتداءات بأكثر من 7000 صاروخ ومسيرة منذ فبراير المنصرم، مجدداً تأكيد تمسك دول المجلس بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

ودعا البديوي مجلس الأمن إلى إيقاف اعتداءات إيران على دول المجلس والأردن، حاثاً طهران على وقف الاعتداءات والكف عن دعم الميليشيات المسلحة، مبيناً أن حماية الملاحة البحرية مبدأ دولي راسخ.

ورفض أمين مجلس التعاون جاسم البديوي، التبريرات الإيرانية لاستهداف دول المجلس، وقال: نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على دول المجلس.

في جانب آخر، أكد أن أمن الممرات البحرية الدولية يعد مسؤولية جماعية، معرباً في الوقت ذاته عن إدانة الاعتداءات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.



وأضاف: ميليشيا الحوثي تصر على استمرار التصعيد وتهديد الملاحة البحرية، وندعو لاتخاذ قرار ضد الجرائم الحوثية بحق موظفي الأمم المتحدة

كما ندد بالجرائم المروعة للميليشيا الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة، ورحب أيضاً باعتماد مجلس الأمن القرار الذي يدين التصعيد الحوثي.