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  • إيران : انفجار واشتعال النيران في ناقلتي نفط في جنوب مضيق هرمز

إيران : انفجار واشتعال النيران في ناقلتي نفط في جنوب مضيق هرمز

  • 14 نوفمبر 2026
  • 00:28
إيران انفجار واشتعال النيران في ناقلتي نفط في جنوب مضيق هرمز

خبرني - أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري مساء الجمعة عن انفجار واشتعال النيران في ناقلتي نفط في جنوب مضيق هرمز، حسبما أوردت وكالة فارس الإيرانية.

وجاء في بيان صادر عن العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري مساء الجمعة: قبل ساعة، انفجرت ناقلتا نفط حاولتا سرًا عبور مضيق هرمز عبر الممر غير المصرح به، بعد أن أوقفتا تشغيل أجهزة الرادار وتحديد المواقع، واشتعلت فيهما النيران إثر اصطدامهما بالغام بحرية.

وأضاءت ألسنة اللهب المنبعثة من إحدى هاتين الناقلتين، وهي ناقلة نفط عملاقة، الشواطئ الجنوبية لمضيق هرمز ليلًا.

وحذرت القوات البحرية للحرس الثوري أي سفينة تحاول انتهاك القوانين الإيرانية المطبقة في مضيق هرمز.

وأكدت على خطورة تجاهل تحذيرات مركز مراقبة حركة الملاحة التابع للقوات البحرية للحرس الثوري.

مشددة على أن دخول السفن مسارات غير مسموح بها وعالية الخطورة قد يؤدي إلى مواجهة مصير العائمات السابقة.

تدمير طائرة مسيّرة من طراز «MQ-1» في منطقة كوهستك
كانت وكالة تسنيم الإيرانية قد أفادت في وقت سابق الجمعة نقلا عن العلاقات العامة للجيش الإيراني: رصد واستهداف وتدمير طائرة مسيّرة من طراز «MQ-1» تابعة للجيش الأميركي في منطقة كوهستك (سواحل سيريك).


 

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