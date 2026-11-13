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الجيش الأردني يُحبط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود ويُلقي القبض عليهما

  • 13 نوفمبر 2026
  • 23:22
الجيش الأردني يُحبط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود ويُلقي القبض عليهما

خبرني -  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء الجمعة الموافق 13-11-2026 ، محاولة تسلل شخصين عبر إحدى واجهاتها الحدودية، بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتواصل قوات حرس الحدود أداء مهامها في حماية أمن المملكة وصون سيادتها، والتصدي لأي تحركات أو أنشطة غير مشروعة قد تشكل تهديدا للأمن الوطني، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المناطق الحدودية والحفاظ على سلامة الوطن.

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