قيود التأشيرات الأمريكية تهدد ملكات جمال أفريقيا في مسابقة ملكة جمال الكون 2026

خبرني - تواجه مشاركة عدد من ممثلات الدول الأفريقية في مسابقة ملكة جمال الكون 2026 تحديات متزايدة، بعدما تسببت قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة في تعثر حصول بعض المتسابقات على تأشيرات الدخول اللازمة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن أزمة التأشيرات دفعت زامبيا إلى اتخاذ قرار بسحب ممثلتها من المسابقة، بينما لا تزال مشاركة كل من زيمبابوي وجنوب السودان محل تساؤلات، في ظل استمرار العقبات المتعلقة بإجراءات السفر.

روزانا هول تنتظر تأشيرة السفر إلى بورتوريكو

وتواجه روزانا هول، ممثلة زيمبابوي في المسابقة، صعوبة في استكمال إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول الأمريكية، رغم المحاولات التي أجرتها خلال الأسابيع الماضية لتجاوز الأزمة، والتي تضمنت السفر إلى جنوب أفريقيا لمتابعة طلبها.

وأوضحت المتسابقة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستغرام»، أنها كانت تستعد للسفر إلى بورتوريكو والانضمام إلى بقية المشاركات، لكن عدم صدور الموافقة على التأشيرة في الوقت المناسب حال دون إتمام رحلتها، ما جعل مشاركتها مهددة حتى الآن.

زامبيا تنسحب من ملكة جمال الكون بسبب قيود السفر

وفي تطور آخر، أعلنت زامبيا انسحاب ممثلتها باميلا موبانغا، البالغة من العمر 25 عامًا، من المنافسات، بسبب تعذر حصولها على التصاريح اللازمة للسفر.

وأكدت الجهة المنظمة للمسابقة في زامبيا أن قرار الانسحاب يرتبط بالقيود المفروضة على دخول الولايات المتحدة، وليس بوجود مشكلات شخصية لدى المتسابقة أو نقص في المستندات المطلوبة.

كما أشارت الجهة إلى أن خمس دول أفريقية أخرى تواجه تحديات مشابهة تتعلق بالحصول على التأشيرات، دون الكشف عن أسماء هذه الدول، وهو ما يثير مخاوف بشأن حجم تأثير الإجراءات الأمريكية على تمثيل القارة في المسابقة العالمية.

ما علاقة قرارات السفر الأمريكية بأزمة ملكة جمال الكون؟

وترتبط الأزمة بإجراءات تقييد السفر التي أقرتها الإدارة الأمريكية بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10998، والذي بدأ تطبيقه في الأول من يناير 2026، وشمل مواطني 19 دولة، من بينها زامبيا وزيمبابوي.

وتتضمن هذه التدابير تعليق إصدار بعض أنواع التأشيرات، بما يشمل فئات من تأشيرات الزيارة والدراسة والتبادل الثقافي والهجرة، إلى جانب فرض قيود إضافية على فئات أخرى، الأمر الذي انعكس على قدرة بعض المتسابقات على استكمال ترتيبات السفر.

وتزداد أهمية حسم هذه الأزمة مع بدء وصول المشاركات إلى بورتوريكو منذ 8 نوفمبر، للمشاركة في التدريبات والفعاليات والأنشطة التمهيدية التي تسبق الحفل الختامي.

ومن المقرر إقامة المنافسات النهائية للدورة الخامسة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون في مدينة سان خوان ببورتوريكو يوم 24 نوفمبر، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت المتسابقات اللاتي يواجهن مشكلات في التأشيرات سيتمكنّ من اللحاق بالمنافسات، أم ستضطر دول أخرى إلى الانسحاب على غرار زامبيا.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تأثير قيود السفر الدولية على الفعاليات العالمية، خاصة المسابقات التي تعتمد على مشاركة ممثلات من دول متعددة، وما قد تفرضه الإجراءات الحدودية من تحديات أمام تكافؤ فرص المشاركة.