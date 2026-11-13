«إكس» توسّع خيارات النشر.. 20 صورة وفيديو في المنشور بدلا من 4

خبرني - وسعت منصة "إكس" إمكانات مشاركة المحتوى، عبر إتاحة نشر ما يصل إلى 20 صورة أو مقطع فيديو في المنشور الواحد.

الخطوة تمنح المستخدمين مساحة أكبر لعرض الصور والمقاطع دون الحاجة إلى تقسيمها على منشورات متعددة، بعدما ظل العدد المسموح به محدودًا عند 4 عناصر لسنوات.

زيادة 5 أضعاف

يمثل التحديث الجديد تغييرًا ملحوظًا في طريقة نشر المحتوى على المنصة، إذ أصبح بإمكان المستخدمين إرفاق 20 عنصرًا من الوسائط المتعددة في المنشور الواحد، بدلًا من الحد السابق البالغ 4 عناصر فقط، بما يعني مضاعفة السعة المتاحة خمس مرات.

ويمنح هذا التغيير المستخدمين مرونة أكبر في مشاركة مجموعات الصور ومقاطع الفيديو ضمن منشور واحد، بدلًا من توزيع المحتوى على عدة منشورات، وهو ما يوسع خيارات عرض المحتوى عبر المنصة.

التحديث يصل إلى الويب والهواتف

وبحسب تقرير نشره موقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أصبح التحديث متاحًا بالفعل عبر إصدار الويب من منصة "إكس"، فيما يحتاج المستخدمون الذين لم تظهر لديهم الميزة على الهواتف المحمولة إلى تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار على نظامي التشغيل "iOS" و"أندرويد".

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التعديلات التي أدخلتها المنصة على تطبيقها خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى تجربة الاستخدام أو الخدمات التي تقدمها للمستخدمين.

ولم يقتصر نشاط المنصة على زيادة عدد الصور ومقاطع الفيديو المسموح بنشرها، إذ أضافت قبل نحو أسبوع أكثر من 12 أيقونة جديدة إلى تطبيقها على الهواتف المحمولة، في إطار التغييرات المتواصلة التي تشهدها واجهته.

كما شهد العام الحالي إطلاق خدمة المدفوعات المالية "X Money"، في خطوة أضافت اتجاهًا جديدًا إلى الخدمات التي تعمل المنصة على تقديمها.

وفي المقابل، قررت الشركة إيقاف تطبيق "XChat" المستقل، الذي أطلقته خلال العام نفسه، مع الاتجاه إلى تطوير خدمات المحادثات ودمجها داخل تطبيق "إكس" الرئيسي، بدلًا من استمرار تقديمها عبر تطبيق منفصل.