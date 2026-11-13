معاريف: إسرائيل لا ترى ضرورة فورية لمهاجمة إيران لكنها تستعد لاحتمال استئناف الحرب

خبرني - أفادت صحيفة "معاريف" بأن إسرائيل والقيادة المركزية للجيش الأميركي تستعدان لاحتمال أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل تفضل تنفيذ أي هجوم بالتعاون الكامل بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، على غرار ما جرى خلال حرب "زئير الأسد".

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش لا يخشى احتمال اضطرار إسرائيل إلى العمل بمفردها ضد إيران، مضيفا: "فعلنا ذلك في السابق، وللتذكير، خلال حرب الأسد الصاعد عملنا بمفردنا، ولم ينضم الجيش الأميركي إلى المعركة إلا في اليومين الأخيرين".

وأضاف المصدر أن إسرائيل تتابع الوضع في إيران، ولا سيما ملف اليورانيوم، الذي تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه يتركز حاليا في موقعين هما فوردو ونطنز.

وأوضح أن إيران أغلقت خلال حرب "زئير الأسد" المنشآت الواقعة تحت الأرض في الموقعين، ووضعت أكواما من التراب والصخور عند مداخلها، مشيرا إلى أنها لم تفتح هذه المداخل حتى الآن، ولم تزل تلك الأكوام، وهو ما يدفع إسرائيل إلى الاعتقاد بأنها لا تنفذ أنشطة داخل المنشآت، ولا تشغل أجهزة الطرد المركزي أو تقوم بأنشطة أخرى متعلقة بالبرنامج النووي.

وقال مصدر عسكري إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن موقع "جبل المعول"، الذي يكثر الحديث عنه، خال من مواد اليورانيوم المخصب، موضحا أن المنشأة المقامة في الجبل أُنشئت لتخزين المواد الناتجة عن عمليات التخصيب في أعماق الأرض، لكن إسرائيل تعتقد أن إيران لم تصل إلى مرحلة تخزينها هناك.

وفي المقابل، رصدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية محاولات إيرانية لتطوير منظومات الصواريخ والدفاع الجوي، إلى جانب خطوة اتخذتها طهران خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى، تمثلت في تحويل أموال إلى حزب الله لمساعدته على إعادة إعمار المناطق التي يقطنها الشيعة في جنوب لبنان، بعد تدمير منازلهم في الهجمات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن المصدر العسكري قوله إن إيران تستخدم الأموال المحدودة المتاحة لديها لمحاولة التسلح أو تمويل حلفائها، ولا تخصصها لإعادة الإعمار أو تحسين ظروف معيشة المواطنين الإيرانيين.

وقالت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنه لا توجد حاليا ضرورة فورية تفرض شن هجوم على إيران، لكنها ترى أن إسرائيل ستضطر إلى التحرك هناك في مرحلة مقبلة، معتبرة أن العمليات التي تستهدفها إسرائيل في إيران لم تكتمل بعد.

وأضافت أن إسرائيل كانت تفضل تنفيذ أي تحرك عسكري بالتعاون مع الجيش الأميركي، وأن الجيش الإسرائيلي قد يشارك في العملية إذا قرر ترامب استئناف الهجمات، رغم أن التوجه السائد لدى الرئيس الأميركي حاليا، وفق التقديرات الإسرائيلية، هو عدم مهاجمة إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن جدول ترامب الزمني يفرض عليه قيودا، إذ من المقرر أن يتولى مجلسا الشيوخ والنواب الجديدان مهامهما مطلع كانون الثاني/يناير 2027، من دون أن يتمتع ترامب بأغلبية في أي منهما.

وبحسب التقرير، يستطيع ترامب إصدار قرار بشن عملية عسكرية ضد إيران حتى من دون موافقة مجلسي الكونغرس، لكن الكونغرس يملك صلاحية منع تمويل مثل هذه العملية، الأمر الذي قد يحصرها في تحرك قصير ومحدود.

وفي المقابل، ترى إسرائيل أن إيران تتحدى الولايات المتحدة وترامب بصورة يومية، ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن الرئيس الأميركي يتعرض لما وصفه بـ"الصفعات" الإيرانية يوميا، وإن ذلك قد يدفعه في نهاية المطاف إلى تغيير موقفه واتخاذ قرار باستخدام القوة الكاملة ضد طهران، رغبة منه في ترك إرث خلال الجزء الأخير من ولايته.

وأضاف المصدر أن هذا التقدير هو أحد أسباب محافظة الجيش الإسرائيلي على مستوى مرتفع جدا من الجاهزية في مختلف تشكيلاته.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "واللا" أن رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان موجود حاليا في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يلتقي، من بين آخرين، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

وتأتي الزيارة في ظل مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتواصلة للدفع نحو استئناف الحملة العسكرية ضد إيران، في وقت تسود فيه داخل الإدارة الأميركية والمقربين من ترامب تحفظات على تدخل نتنياهو في محاولات التأثير على عملية صنع القرار في وزارة الدفاع الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية.

ويعد راتكليف من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية المعارضين حاليا لاستئناف الهجمات على إيران، والمفضلين مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران. ورغم ذلك، يواصل نتنياهو العمل للدفع بالخيار العسكري، فيما ينظر إلى زيارة غوفمان باعتبارها جزءا من هذه الجهود.

من جهته، غيّر ترامب مواقفه تجاه إيران عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أمس، عندما أدلى بتصريحات علنية دعا فيها نائبه جاي دي فانس إلى التخلي عن المفاوضات مع إيران. وأثارت تصريحاته تساؤلات بشأن مدى دعمه لفانس مرشحا محتملا للرئاسة الأميركية عام 2028، في ظل تقارير تفيد بأن الأخير يدرس عدم خوض السباق في الظروف الراهنة.