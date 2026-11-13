الأردنية جود العياصرة تحصد جائزة أفضل طالبة دولية في جامعة ألمانية لعام 2026

خبرني - حققت الطالبة الأردنية جود عمر بني حمدان العياصرة إنجازا أكاديميا جديدا، بعد حصولها على جائزة أفضل طالب دولي لعام 2026، المقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.

وتُمنح الجائزة لطالب دولي واحد فقط في كل جامعة ألمانية سنويا، وتسلمت العياصرة الجائزة خلال حفل رسمي أقيم اليوم في الجامعة التربوية بمدينة فرايبورغ الألمانية.

وتُعد العياصرة من المتفوقات أكاديميا، إذ حصلت على المركز الأول في جامعة اليرموك خلال دراستها لمرحلة البكالوريوس، قبل ابتعاثها إلى ألمانيا لمتابعة دراساتها العليا.

وأهدت العياصرة هذا الإنجاز إلى عشيرة العياصرة، ووالديها وإخوتها وعائلتها، تقديرا لدعمهم ومساندتهم لها طوال مسيرتها الدراسية، معربة عن أملها بأن يكون هذا النجاح بداية لإنجازات أكبر ترفع بها اسم عائلتها والأردن.