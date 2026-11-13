عطل مايكروسوفت الكبير

خبرني - شهدت خدمات شركة «مايكروسوفت» في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، انقطاعا تقنيا واسعا أربك سير العمل في عشرات الدول، وطال البريد الإلكتروني ومنصات الاجتماعات السحابية، وامتد تأثيره ليصل إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبدأت الأزمة مع تعذّر وصول المستخدمين إلى بريدهم الإلكتروني عبر «Outlook» وصعوبة الانضمام إلى الاجتماعات عبر تطبيق «Teams»، قبل أن يتسع نطاق العطل ليشمل حزمة خدمات «Microsoft 365» ومساعد الذكاء الاصطناعي «Copilot».

ضغط مفاجئ لا هجوم سيبراني

وفي توضيحها لملابسات الانقطاع، أكدت «مايكروسوفت» أن العطل لم يكن ناتجاً عن هجوم سيبراني، بل تسبب فيه «ضغط مرتفع غير متوقع» في البنية التحتية، ما أدى إلى فشل أعداد كبيرة من الخوادم في اجتياز اختبارات الفحص الصحي الآلي، وهو ما تسبب في انتقال الضغط تباعاً إلى خوادم أخرى.

ووفقاً للشركة، تركز الخلل بشكل أساسي في منصة المراسلة السحابية «Exchange Online» وخدمة «Outlook»، قبل أن يمتد إلى بقية التطبيقات والخدمات المرتبطة بها.

138 ألف بلاغ

وعلى صعيد حجم التأثير، سجلت منصة رصد الأعطال «Downdetector» أكثر من 138 ألف بلاغ عن أعطال في خدمة «Outlook» وحدها، مع رصد مشكلات تقنية في 74 دولة حول العالم.

ولم يقتصر الضرر على المستخدمين الأفراد؛ إذ طالت الاضطرابات عمل مؤسسات حكومية وشركات، كما تأثرت موصلات «Microsoft 365» التي تعتمد عليها أدوات ذكاء اصطناعي كبرى مثل «OpenAI» و«Anthropic».

تساؤل يتجدد

وأمام هذا الشلل المؤقت، يطفو على السطح مجددا تساؤل جوهري حول أمن واستقرار البنية الرقمية العالمية: هل تكمن الأزمة في أعطال «مايكروسوفت» وحدها، أم في اعتماد العالم المتزايد على عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا؟