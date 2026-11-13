إغلاق جسر المحطة باتجاه الزرقاء حتى السبت

خبرني - قال مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، شادي الروابدة، إن الأمانة تنفذ أعمال صيانة وقائية وروتينية لفواصل التمدد في جسور العاصمة، بهدف المحافظة على البنية التحتية وإدامتها والحد من تعرضها للأضرار.

وأوضح الروابدة، الجمعة، أن إغلاق جسر المحطة باتجاه الزرقاء يأتي ضمن هذه الأعمال، مبينا أن التحويلات المرورية بدأت منذ فجر الجمعة، وتستمر حتى مساء السبت عند الساعة الخامسة، على أن تعود الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وأضاف أن الجسر لم يُنشأ ضمن مشروع الباص سريع التردد، وإنما سبق تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة تشمل فواصل التمدد أعلى الجسور، وتندرج ضمن برامج الأمانة الهندسية الدورية.

وبيّن أن أعمال الصيانة لن تقتصر على الاتجاه المغلق حاليا من جسر المحطة باتجاه الزرقاء، بل ستشمل الأسبوع المقبل الاتجاه المعاكس.

وأشار الروابدة إلى أن الأمانة أنجزت حتى الآن صيانة فواصل التمدد في نحو 7 جسور بالعاصمة، مؤكدا أن الخطة ستشمل جميع جسور عمان، ضمن أعمال الصيانة الوقائية التي تنفذها الأمانة سنويا.

ولفت إلى أن الأمانة نفذت خلال الفترة الماضية أعمال صيانة لفواصل التمدد في عدد من الجسور، من بينها جسر ميدان جمال عبد الناصر باتجاه دوار الداخلية وجسر المدينة الرياضية.

وفيما يتعلق بكلفة أعمال الصيانة، أوضح الروابدة أنها تختلف بحسب طبيعة كل جسر وفواصل التمدد فيه، وعدد المسارب وأطوال الجسور وعدد الفواصل التي تتطلب الصيانة، مبينا أن الأمانة تطرح عطاءات تشمل عددا من الجسور من خلال دائرة الإشراف والمشاريع الهندسية.