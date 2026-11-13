عميد سوري لماهر : تفو عليك وعلى اللي يمشي وراك ! .. تفاصيل جديدة حول سقوط النظام

خبرني - كتب الكاتب السوري بشير البكر

“سوريا.. سقط الأبد، هل ينجو البلد؟”، كتاب أنجزه الدكتوران سامي كليب وعمر كايد، ووضعا له مقدمتين منفصلتين تتقاربان في الجوهر حول أسباب سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتختلفان في بعض التفاصيل، التي بُنيت عليها رواية السقوط. وفي حين أن الأول غني التعريف، فإن الثاني دكتور يعمل في مجال الإعلام، ومن بعض المهام التي تولاها إدارة مكتب قناة “الميادين” من تركيا. ويصفه كليب بأنه “مراسل حربي اخترق نيران الحرب السورية باحثا عن حقيقة مختلفة من أرض المعارك””.

وتكشف المقدمتان عن تحقيق بحثي امتد من لحظة السقوط حتى صدور الكتاب حديثا عن دار “نوفل” في بيروت. وذلك بهدف إعادة تركيب رواية السقوط. ويستعيد كليب حديثا دار في موسكو مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في ربيع 2024، خرج منه بسؤال عمّا إذا كانت روسيا تخلت عن الأسد. وذلك ما لمسه في حديث المسؤول الروسي عن الأسد، الذي عبّر عن يأس منه، مطعما بقليل من السخرية.

الكتاب لافت في عدة أمور. أولا، اشتراك كاتبين في عمل واحد، وهو غير مألوف في عالمنا العربي، وإن كان دارجا على نطاق محدود في أوروبا. وحين يحصل ذلك، فإن وحدة العمل لا تطمس صوت أي من المؤلفين، ويستطيع القارئ المتمعن تمييز مساهمة كل منهما من دون جهد.

ما يثير الانتباه في العنوان أنه لم يأت على ذكر اسم الأسد، رغم أن الكتاب قائم على حكاية سقوطه، واكتفى بالرمز إليه بـ”الأبد”. وهذا أمر لا يمكن المرور عليه من دون اكتراث، نظراً إلى الوقع الرهيب لهذا الرمز ودلالته لدى السوريين. وهو، في جميع الأحوال، أكبر وقعا مما لو ذهب الكاتبان إلى استخدام اسم بشار الأسد مباشرة، الذي بات مرادفا للمجرم الدموي البليد.

أما الأمر الثالث، فيتمثل في الإهداء الذي يرد في مطلعه “إلى أرواح كل ضحايا الحروب العبثية التي أنهكت وطننا العربي وأضعفته”. وتلي ذلك ديباجة لم تستثن صاحب قضية أو مظلمة، بدءا من الباحثين عن حقيقة الحروب، والقافزين فوق الاصطفافات، والمدافعين حقوق الشعوب المقهورة، وصولاً إلى القابعين في غياهب السجون والمناضلين من أجل تحقيق سيادة بلادهم.

يزعم الكاتبان في المقدمتين أن بشار الأسد كان لديه فائض ثقة بالنفس وغرور بالقوة، ودفع ثمن عناده وشعوره بذلك، وعدم حسبانه لتحرك يطيح به، تشارك في إعداده أطراف عديدة. ويكشف كليب أن خطة محكمة صيغت بترتيب داخلي دقيق من قبل “هيئة تحرير الشام” وقائدها أحمد الشرع، وبامتدادات إقليمية ودولية. ويقول كايد أن الساعات التي سبقت السقوط شهدت مفاجآت عديدة نُسجت في الغرف المغلقة، منها اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وإيران. وهذا كشف لم يسبق أن أثاره أحد، ولا تسنده الوقائع اللاحقة، أو تؤيده ردود الفعل التي بدرت من إيران، وخاصة تصريحات المرشد السابق علي خامنئي، الذي حرّض على محاربة حكام سوريا الجدد.



يتناول الفصل الأول من الكتاب المسار العائلي للرئيس أحمد الشرع وتحولات الهوية ودراسته حتى دخوله الجامعة وتأثره بانتفاضة الأقصى الفلسطينية عام 2000، ثم رحلته الأولى إلى العراق 2003، حين لم يكن أكثر من شاب متدين تحكمه والغيرة على حال الأمة. ويقف عند اعتقاله عام 2005 من القوات الأميركية حتى عام 2008، حين سُلم إلى السلطات العراقية وأمضى ثلاث سنوات في السجن، ومن بعد ذلك تتوالى الأحداث بانضمامه إلى “الدولة الإسلامية” في العراق، وإقناعها بتكوين فرع بسوريا، وقد عاد برفقة سبعة أفراد، وبعد سنة صار العدد خمسة آلاف. وكان الدرس الأهم هو عدم نقل التجربة العراقية إلى سوريا. أما البداية الفعلية لمساره، فكانت من تصنيف الولايات المتحدة “جبهة النصرة” في لائحة الإرهاب في نهاية 2012، وفي نيسان 2013 عبّر المجلس الوطني السوري والائتلاف عن رفض ذلك.

وبعدها تفجّر خلافه مع أبو بكر البغدادي، الذي أدى إلى الانفصال، وتبين أن خطواته كانت “مدروسة وحذرة، وفيها إدارة دقيقة للتوازنات”، وهدفت إعادة التموضع إلى ضمان استمرارية مشروعة ومنع تقويض شرعيته القيادية. وحين تمكن أكثر، فك ارتباط تنظيمه بـ”القاعدة” ليذهب أبعد في السياق السوري، وهكذا ترسخ نهجه في الانتقال من تنظيم عابر للحدود إلى تنظيم وطني سوري، فألغى اسم النصرة وتبنى علم الثورة السورية، وبدأ الحديث عن دولة سورية وإدارة للمناطق الخاضعة للسيطرة. وتلا ذلك تشكيل “هيئة تحرير الشام” في مطلع عام 2017، التي تمكنت من حصر السلطات بيدها وتقديم نفسها دوليا عام 2020، وبدأت بناء علاقات مع تركيا والولايات المتحدة.

يحدد الكاتبان منذ الصفحة الأولى في الفصل الثاني أن ما يهم تركيا في سوريا هو فقط “توسيع أفق الدور التركي من البحر المتوسط إلى أفريقيا وحدود آسيا”. وان تركيا لم تدخر وسيلة طيلة سنوات الثورة لتعجيل سقوط النظام السوري. كما أنها كانت تريد بناء علاقات مع الأسد، ولكن كراهيته للإخوان المسلمين السوريين كانت تثير حفيظتها. وفي 26 آذار 2011 جرى آخر اتصال بين الأسد وأردوغان ودام 40 دقيقة. ويقول الكاتبان أنه كان متوترا، لكنهما ينقلان مقتطفات حرفية منه تشير الى العكس، إذ بدا الرئيس التركي ودودا وأبدى رغبته في مساعدة الأسد، حتى أنه نقل إليه فحوى مكالمة الرئيس الأميركي حينذاك بارك أوباما، وطلبه منه أن يعطيه فرصة. ويسرد الكاتبان حجج الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم بشأن تركيا في إشراك الإخوان المسلمين السوريين بالحكم من دون العودة إلى الوقائع التاريخية التي تؤكد أن أردوغان قام بوساطة بين الطرفين، كادت أن تنجح لو لم يعصف بها الربيع العربي.

يفرد الكتاب عدة صفحات لسرد مسار تشكل العلاقات بين بين تركيا وأحمد الشرع، الذي تمكن من إقناع الأتراك بأنه البديل عن بشار الأسد، وأنه “لم يسع لأن يكون فصيلا إضافيا من وكلاء أنقرة المحليين، بل سعى إلى تثبيت معادلة تقوم على التعاون وفق تقاطع المصالح، لا الارتهان السياسي والعسكري”. وقد مرت هذه المعادلة بمراحل مختلفة قبل أن تترسخ بصورة نهائية بعد مسار طويل من التحولات والتجاذبات، لعبت فيها براغماتية الشرع ومرونته دوراً أساسياً في إقناع الأتراك بالانفتاح عليه والتعاون معه، في الوقت الذي فرضت وقائع الأرض على الطرفين رسم حدود الممكن السياسي والأمني. والمحطة المهمة هنا هي “مشروع إدلب” عام 2022 الذي كان نموذجا قريبا للدولة كونه لم يقتصر على بناء منظومة مالية وإدارية، بل امتد ليشمل قطاعات التعليم والصحة والصناعة والأمن والقضاء والثقافة والرياضة والبلديات. وكان النجاح في إدارة الشؤون المحلية هو الاختبار مع تركيا والمجتمع الدولي.

يعتبر الكاتبان أن تركيا لم تكتف بتوفير مظلة حماية عسكرية للهيئة حالت دون انهيارها واستهدافها الشامل، بل عملت أيضا على توفير غطاء سياسي غير معلن يسمح بإعادة صياغة صورتها أمام المجتمع الدولي، وتقديمها بوصفها قوة براغماتية تمتلك قدرة من الانضباط المؤسسي، بدلا من الدفع نحو مواجهات مفتوحة قد تنتج فراغا أمنيا أكثر خطورة. وتعد مقابلة الشرع عام 2021 مع الصحافي الأميركي مارتن سميث على شبكة PBS محطة مهمة في مسار تحولاته السياسية والإعلامية.

وفيما يخص التفاهم مع الولايات المتحدة، يفترض الكاتبان أن المعارضة السورية المسلحة لم تكن قادرة على إسقاط النظام من دون دعم أميركي مباشر أو غطاء سياسي غير معلن. ومن هذا المنظور، تبدو مسألة وجود قنوات تواصل بين الشرع والإدارة الأميركية قبل إسقاط الأسد احتمالا يصعب استبعاده. ويبني الكاتبان بقية المسار على ذلك، فتصبح العلاقات والاستقبال الذي حظيت به الإدارة السورية الجديدة تحصيل حاصل، من دون أن يقدما سوى إشارة ضعيفة، لتعزيز هذه الفرضية، هي ما ورد في محاضرة السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد، على أنه كُلف بتأهيل الشرع. وهذا تصريح يحتمل الوجهين، ولا يمكن الأخذ به على علاته، لا سيما وأن الجهة صاحبة التكليف منظمة بريطانية لم يسمها، أو يقدم نبذة عن دورها وأهدافها. وهو نفسه خرج لاحقا ليعلن في مقابلة تلفزيونية أن اللقاءات مع الشرع كانت من اجل بحث المساعدات الإنسانية والحوكمة، وأنه لم يقدم نصائح للشرع ولم يطلب منه أحد ذلك، وأن الحل لم يكن بأياد أميركية أو بريطانية، بل سورية.

ومع ذلك، يصر الكاتبان على أن هناك دوراً استخباراتياً غربياً في التحول السوري، ويستشهدان بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي قال فيها إن “الرئيس الحالي لسوريا، الذي وضعته هناك، يقوم بعمل مذهل”. وهذا كلام لا يمكن أخذه على محمل الجد بالنظر إلى شخصية ترامب، وصعوبة فرز الغث والسمين من كلامه.

يذكر الكاتبان في الفصل الرابع أن الرئيس الإيراني الأسبق احمدي نجاد لم يكن مؤيدا لدعم الأسد، لكن المرشد السابق علي خامنئي حسم الأمر بقوله” لا تقلق، لن نتركك كما تُرك الحسين”. وفي 2011 حصل الأسد على دعم إعلامي اقتصادي عسكري لوجستي، وفي العام التالي وصل الى سوريا آلاف من الحرس الثوري والفصائل العراقية واللبنانية والأفغانية، وتلا ذلك في 2013 التدخل العسكر المباشر بإشراف وتخطيط قاسم سليماني الذي أشرف على بناء قوات الدفاع الوطني.

وعن اختلاف طبيعة العلاقة مع طهران بين الأسدين، الأب والابن، يذكر الكاتبان أن الأب زارها بعد 11 عاما من الثورة، بينما قام بشار بذلك بعد عام من تسلمه الحكم، ووقع اتفاقية عسكرية في زيارة ثانية في 2006. وحتى 2011 زارها 4 مرات على الأقل. ويستنتجان أنه لو لم تصل ثورات الربيع العربي الى سوريا لكانت إيران اقل حرصا في التعامل مع الثورات، وفي إشارة ملتبسة، يتحدث الكاتبان عن ظهور شعارات في الأسابيع الأولى للثورة السورية ضد حزب الله وإيران والشيعة، وهذا غير مثبت، بل إن الشعارات الطائفية التي تم نسبها للمتظاهرين كانت تقف وراءها أجهزة الأمن، ومنها الشعار الشهير” العلوي عالتابوت والمسيحي ع بيروت”. ويجتهد الكاتبان، عبر عدد من الأمثلة، لتأكيد أن العمل ضد الأسد ضربة لإيران، ويستشهدان بكلام للسفير الموالي لدمشق إدوارد جيرجيان عام 2012 “الخاسر الأكبر من الوضع في سوريا سيكون إيران”.

ويكشف الكتاب عن خلاف بين النهجين الإيراني والروسي في التعاطي مع الأسد خلال الأعوام الأخيرة حين بدأ مسار أستانا في بداية 2017. فإيران ترى أن قبول الأسد بتقديم تنازلات للمعارضة المسلحة مقدمة لتقويض نظامه، بينما كانت موسكو على قناعة بأن عليه أن يفعل ذلك. وتكشف الرواية أن موسكو لم تكن تحترم الأسد ولا جيشه، الذي كان يتلقى الاحتقار والشتائم من العسكريين الروس في الميدان.

بدأ انهيار نظام الأسد حين قام بسلسة من الخطوات الاستباقية تحسباً لإضعاف نظامه، وتمثلت بتغييرات أمنية وعسكرية واسعة. لكن 7 أكتوبر 2023 كان “زلزال المحور ونهاية الأسد”. وفي تلك الفترة بدأ يدرك أن ارتدادات الحدث لابد أن تصيب نظامه، ولذا بدأ خطوات الابتعاد عن إيران، وقد طلب منها إخلاء مواقع متقدمة في جبل الشيخ وبيت جن، لكنها رفضت. ويورد الكتاب جملة من الأحداث في سياق تخلي النظام عن شركائه الإيرانيين، في ظل الضربات الإسرائيلية لشحنات الأسلحة التي كانت تصل لسورية عبر مطاري دمشق وحلب وميناء اللاذقية، وضرب مواقع القوات الإيرانية وحزب الله من اقصى الشرق حتى محيط دمشق، ومنها مواقع قوة الرضوان في سراقب، والإنزال العسكري الإسرائيلي لتدمير منشأة تابعة لإيران وحزب الله لتصنيع الصواريخ في مصياف في أيلول 2024.

ويرصد الكاتبان هنا نقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين لرئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية، وهو ما أثار تساؤلات حول تنسيقه المباشر وغير المباشر مع إسرائيل، وظهور تقارير تتحدث عن زيارات غير معلنة إلى تل أبيب، وسعيه بمعية رامي مخلوف إلى “فتح قنوات تواصل بين شخصيات من الطائفة العلوية وإسرائيل، على غرار العلاقات التي نسجتها إسرائيل مع شخصيات من الطائفة الدرزية”.

ويورد الكاتبان انه بعد سلسلة من العمليات الإسرائيلية النوعية ضد شخصيات عسكرية إيرانية رفيعة، مثل قائد القوات الإيرانية في سوريا العميد رضا زاهدي “كثفت الأجهزة الإيرانية وحزب الله عمليات المراقبة والتحقيق الداخلي، وتركزت الشبهات بصورة متزايدة حول ملهم الشبل، خصوصا بعد الاشتباه بقيامه باستخدام وسائل اتصال مشفرة خارج القنوات المعتمدة. وفي 26 نيسان 2024 اُعتقل مع زوجته وسط ترجيحات بتعرضه للتصفية لاحقا، وبعد ذلك بأشهر قليلة تعرضت شقيقته لونا الشبل، المستشارة المقربة من بشار الأسد، لحادث سير غامض في تموز قبل الإعلان عن وفاتها بعد أيام. وهذا أول رواية تضع اغتيال الشبل في سياق بعد أن راجت شائعات كثيرة حول مصرعها.

وبالنظر إلى كل ما سبق، فإن “عملية ردع العدوان لم تكن نتيجة متغيرات آنية وتطورات معزولة”، بل جاءت في سياق مسارات استراتيجية سياسية وعسكرية ممتدة وتراكمية، أسهمت تدريجيا في إعادة تشكيل موازين القوى. ومن أبرز هذه المتغيرات حرب روسيا على أوكرانيا، و7 أكتوبر، وانتقال المواجهة مع إيران إلى مستوى جديد، وتزايد الهشاشة في الشارع السوري، وارتفاع جاهزية المعارضة المسلحة. ويطرح الكاتبان سؤال، هل كان ثمة تنسيق بين احمد الشرع والمعارضة المسلحة من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة ثانية؟ ويستبعدان الأولى، ويرجحان الثانية حيث التنسيق والتعاون، لكنهما يريان أن مستقبلها مرهون بمدى قدرة الشرع على التحول الى شريك سياسي وأمني.

وعن بعض حيثيات العملية ينقل الكاتبان عن الشيخ حسن الدغيم أنه التقى الشرع قبل أشهر من بدء معركة ردع العدوان، وأبلغه أن التحضيرات جارية لشن هجوم كبير وتوسيع المساحة التي تسيطر عليها المعارضة. ويرى الكاتبان أن قرار المعركة أتُخذ يوم اغتيال حسن نصر الله في 27 أيلول 2024 من دون تحديد ساعة الصفر، وفي يوم 20 تشرين الثاني اجتمع مجلس المعارضة وقرر إطلاقها في 22 تشريم الثاني، لكنها تأخرت لأسباب لوجستية. وينقلان عن مصدر في القيادة الإيرانية العاملة بسوريا أن تقريرا عن مخطط المعركة وصل إليهم قبل أسابيع من انطلاقها، وأن قائد القوات الإيرانية في سوريا أجرى تقييما للوضع، فاكتشف أن خطوط قوات النظام معرضة للخرق، ولكن النظام لم يراع ذلك، ويفيد الكاتبان أن عملية ردع العدوان ضربت في اليوم الأول منظومة التحكم والسيطرة الخاصة بحلب عن طريق فرقة “العصائب الحمراء” وقتلت قائد القوات الإيرانية نجاد، والحاج مصطفى قائد قوات حزب الله، بالإضافة ل 6 ضباط للنظام يشكلون العمود الفقري للقيادة العملياتية.

ويورد الكاتبان تفاصيل حول العملية، بعضها جديد، منها أن تركيا كانت على علم بها وأعطتها “نصف ضوء أخضر”، لا تأييدا ولا رفضا. وبعد تجاوز حلب تطور موقفها على صعيد تبرير العملية. وفيما يتعلق بالموقف الروسي، رفض الكرملين طلب بشار التدخل عسكريا، وتلقت موسكو عرض صفقة من وزير الخارجية اسعد الشيباني، تقوم على ضمان مصالح روسيا، شريطة عدم تقديم الدعم العسكري للأسد. وبالنسبة لإيران، وصل دمشق وفد برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي حينذاك علي لاريجاني، والتقى الأسد ثم عقد اجتماعا في السفارة الإيرانية لتدارس الوضع. وفي مساء السابع من كانون الأول عُقد اجتماع سري في المشيرفة/إدلب، حضره الشرع والشيباني وقادة عسكريون إيرانيون برئاسة قائد القوات الإيرانية في سوريا الجنرال جواد غفاري، وتقدم الإيرانيون بلائحة مطالب: عدم التعرض للشيعة بسوريا، تأمين مقامي السيدتين زينب ورقية، عدم التقدم نحو ريف حمص الغربي، بما يسمح بانسحاب القوات الإيرانية وحزب الله.

وينقل الكاتبان شهادة مختصرة من ضابط شهد السقوط وعاش تفاصيله، لكنه رفض الإفصاح عن كل الأسرار التي بحوزته، لأنه يُعد كتابا حول ذلك. وأفاد باختصار بأن الهجوم كان متوقعا، وذكر أن تقريرا إيرانيا وصل للروس قبل شهرين، يتحدث عن هجوم وشيك لهيئة تحرير الشام انطلاقا من حلب وتحديدا من منطقة الفوج 46، ولكن النظام لم يكترث به. ويقول الضابط الذي تحرك، بناء على أوامر من العميد غياث دلا، مع بقية العسكريين العاملين تحت أمرته باتجاه حلب، أن الفكرة التي راودته هي أنهم يشهدون “مسرحية مكتملة الأركان”، وطلب من أفراد قواته إذا قُتل أن يتجهوا نحو مناطق “قسد”.

والملاحظة هنا أن الشهادة لم تشر إلى دور الإيرانيين والروس بدءا من سقوط حلب، رغم أنها تتضمن قدرا مهما وكبيرا من التفاصيل عن الفوضى التي دبت في جيش النظام، مقابل التخطيط والاندفاع المدروس من قبل قوات إدارة العمليات، التي اعتمدت على المفاجئة والتحرك وفق خطة عسكرية مدروسة. والأمر الصادم في هذه الشهادة أن الضابط الذي رافق العميد غياث دلة الذي كان يتلقى أوامره من بشار وماهر، يروي تفاصيل إعلان حل الجيش السوري. فبعد أن تلقى اتصالا من ماهر الأسد، فجر يوم السقوط، نقل فيه أمرا من بشار بصفته قائد الجيش ورئيس الجمهورية، وجمع الضباط الكبار وقال لهم” أنا لم أعد عميدا، وأنتم لم تعودوا ضباطاً”.

ومن سخرية القدر في تلك اللحظة أن هؤلاء تلقوا اتصالاً من أحمد العودة قائد اللواء الثامن المتواجد في الجنوب، يعرض عليهم التعاون. وقد رفضوا العرض، في الوقت الذي وصلهم امر جديد من ماهر الأسد يقول: “اذهبوا إلى الساحل، اتركوا أسلحتكم واذهبوا، والطريق إلى هناك مفتوح، وما يجري هو قرار دولي، وبالتالي فإن القتال في الشام صار بلا جدوى”، ويقول الضابط إن آخر اتصال بين العميد دلة وماهر طلب فيه منه التوجه إلى قاعدة حميميم لكن دلة رد عليه “تفو عليك وعلى اللي يمشي وراك”، والتجأ إلى المشايخ في مصياف، وهو يصفه ب”مؤمن ورع”. وحين سأل الكاتبان هذا الضابط عن المستقبل أجابهما ” أعتقد أن العميد مناف طلاس يعد لشيء ما، لكن الأمور لم تتبلور بعد”.

ترسم المصادر التي استند إليها الكاتبان صورة للأسد في مرحلته الأخيرة، حين بدأ يشعر بأن الدائرة تضيق حوله من الخارج والداخل معا. فروسيا لم تعد حليفا، وإيران صارت شريكا يتدخل في بنية الدولة ومراكز القرار. وتضع هذه الرواية قضية لونا الشبل وشقيقها ملهم في قلب التوتر. إذ رأى الأسد، وفق مصادر الكاتبين، أن ما جرى تجاوز حدود النفوذ الى اقتحام المجال السيادي والشخصي للرئاسة نفسها. وعلى ذلك يرى الكاتبان أن ملابسات قضية مقتل لونا الشبل ومصير شقيقها، والجهة التي تقف وراءها، موضع روايات متضاربة لم تُحسم بصورة مستقلة.

سقوط النظام لا يمثل نهاية القصة السورية. هذه هي الرسالة الأوضح بين الرسائل الكثيرة التي يتضمنها الكتاب. ويقول كايد في المقدمة الثانية إنه “ربما يكون بداية لمرحلة أكثر تعقيدا، وأشد حساسية”، وبناء على ذلك يحدد الكاتبان جملة من التحديات تبدأ بالتحدي الإسرائيلي، الذي يفوق بقية التحديات خطرا، وتتقاطع معه معظم التحديات الأخرى، كالطائفي والفلول.

يشكل الكتاب محاولة مهمة لبناء رواية متكاملة عن حدث سقوط نظام الأسد، وهو، في قسمه الأكبر قراءة لمعلومات باتت متداولة، بعضها صار مثبتا، وبعضها الآخر ما يزال في دائرة التكهنات، بينما يستند القسم الخاص منه إلى مصادر لم تكشف هويتها.