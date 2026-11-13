الأردن يقود تحركاً دولياً للضغط على إسرائيل لفتح معابر غزة وإدخال المساعدات

خبرني - طالبت 50 دولة و3 منظمات دولية، الجمعة، إسرائيل بفتح جميع معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وضمان حماية العاملين في القطاعين الصحي والإنساني، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية مع حلول فصل الشتاء.

وجاءت المطالب في بيان مشترك بعنوان «نداء للعمل»، صدر الخميس، وأعلنت المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، الجمعة، انضمام الدول والمنظمات المذكورة إليه.

وقالت لحبيب، عبر منصة «إكس»، إن الموقعين على البيان يحثون على اتخاذ تدابير فورية بشأن غزة، مشيرة إلى أن عائلات كثيرة لا تزال تفتقر إلى المأوى الملائم رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات وتدهور النظام الصحي.

وشددت على ضرورة إدخال مساعدات بكميات تلبي احتياجات الفلسطينيين، خصوصا مستلزمات إيواء النازحين والوقود والمياه.

مطالب بفتح جميع المعابر

وتلت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، الخميس، البيان المشترك نيابة عن 50 دولة و3 منظمات، ضمن مبادرة تقودها بريطانيا وقطر والأردن.

وضمت قائمة المشاركين تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن وفلسطين وفرنسا وكندا واليابان، إلى جانب المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى أن خطة السلام الشاملة، التي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803، تنص على إدخال المساعدات إلى غزة بصورة كاملة وفورية، وبمستويات لا تقل عن تلك المتفق عليها في 19 كانون الثاني 2025، مؤكدا أن هذا الالتزام لم يتحقق حتى الآن.

وحذر الموقعون من المخاطر التي تهدد الفلسطينيين مع حلول الشتاء، في ظل افتقارهم إلى المأوى الملائم، وما قد يترتب على ذلك من انخفاض حرارة الجسم والإصابة بالعدوى التنفسية والأمراض المنقولة عبر المياه.

ودعت الدول والمنظمات الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى فتح جميع المعابر والطرق البرية أمام المساعدات، وتفعيل الممرات الإنسانية المصرية والأردنية، والسماح بإدخال المواد المصنفة مزدوجة الاستخدام، ولا سيما مستلزمات الإيواء والوقود والمياه ومعدات الصرف الصحي والإمدادات الطبية.

مطالب بحماية الطواقم الطبية والإنسانية

وطالب البيان باستئناف نقل المرضى والجرحى الذين يتعذر علاجهم في غزة إلى مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية، إلى جانب حماية المنشآت والطواقم الصحية ووسائل النقل الطبي والعاملين الإنسانيين والمواقع التي جرى الإخطار بها، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

كما دعا إلى إجراء تحقيقات جنائية سريعة وشفافة في الهجمات التي تستهدف العاملين الصحيين والإنسانيين، والسماح للوفود الدولية رفيعة المستوى والصحفيين بدخول القطاع.

تعهدات بدعم الاستجابة الإنسانية

وتعهدت الدول والمنظمات المشاركة بدعم الاستعدادات لفصل الشتاء، وتوفير مستلزمات الإيواء والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية للفلسطينيين.

وأكدت دعم السلطة الفلسطينية والتعاون مع اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة والأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، بهدف استعادة الخدمات الصحية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وشدد البيان على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المحايدة من إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وتواصل إسرائيل فرض قيود على دخول المساعدات ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول 2025.

ومنذ تشرين الأول 2023، أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق الأرقام الواردة في المادة، عن أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن دمار طال نحو 90% من البنية التحتية.