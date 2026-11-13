الأردن يتصدر بطولة غرب آسيا للكراتيه بـ89 ميدالية.. 35 ذهبية

خبرني - تصدرت المنتخبات الوطنية الترتيب العام لبطولة غرب آسيا للكراتيه، التي اختتمت اليوم الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول، وذلك بعد حصدها 89 ميدالية ملونة، بواقع 35 ذهبية و27 فضية و27 برونزية.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات ملونة، بواقع 5 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، فيما حلت سوريا في المركز الثالث برصيد 25 ميدالية، منها 4 ذهبيات و11 فضية و10 برونزيات، في ختام منافسات البطولة التي أقيمت لفئات تحت 12 و14 عاماً والناشئين والشباب وتحت 21 عاماً.
وشهد اليوم الختامي حصول المنتخبات الوطنية على 41 ميدالية ملونة، توزعت على 21 ذهبية، أحرزها كل من سمر الكردي، وجهاد ياغي، وتالبن دعاس، وميره منصور، وملك بلان، ودانا مكاحلة، ومحمود الفيومي، وآدم منصور، وكنان عوض، وعلي القرنه، وجاد عرابي، وليان أبو خديجة، وهنا الربضي، وتالين أبو شاور، وجوري الصالحي، وهيا منصور، ويمنى عنكه، وإياس أبو عرقوب، ويزيد عبد الدايم، ورائد بزيع، وحمزة جمعة.
كما أحرز الميداليات الفضية كل من ألما صبره، وبيسان حسن، وكاتيا مساد، وأنس الكرد، ومحمد قتيبي، وسارة خشان، ورنسا صالح، وبيسان عتمة، وأوس الصفدي، ورشيد الحور، وعمار سليمان، وكرم أبو دبوس، فيما نال الميداليات البرونزية كل من ريما صالحة، ودلال الشخشير، وسامي الرفاعي، وردينا الصبابحة، وعمر صبيح، وريم غيدان، ويوسف طه، وعنّاد علي.
وتناوب رئيس الاتحاد العربي وغرب آسيا للكراتيه، السعودي الدكتور إبراهيم القناص، ورئيس الاتحاد الأردني للكراتيه حسن مسعود، وأعضاء الاتحاد، على تتويج الفائزين وتقليد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الميداليات.
وكان وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، راعي البطولة، تابع مساء الخميس النزالات النهائية، وشارك في تتويج الفائزين على منصات التتويج.
وشهدت البطولة مشاركة منتخبات الأردن والإمارات وفلسطين وسوريا ولبنان وقطر وعُمان والعراق.