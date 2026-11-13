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الاردن .. إتاحة خدمة الاستعلام عن حركات السفر عبر تطبيق سند

  • 13 نوفمبر 2026
  • 20:01
الاردن إتاحة خدمة الاستعلام عن حركات السفر عبر تطبيق سند

خبرني -  أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إتاحة خدمة «الاستعلام عن حركات السفر» عبر تطبيق سند، بالتعاون مع إدارة الإقامة والحدود، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على سجل حركات سفرهم السابقة، بما يشمل جميع حركات الدخول والمغادرة عبر المطارات والمعابر الحدودية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، تتيح الخدمة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى سجل حركات سفرهم من خلال تطبيق سند، حيث يمكنهم في المرحلة الحالية الاطلاع على بيانات الحركات واستخدامها لأغراضهم الشخصية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

كما ستتيح الخدمة للمستخدمين مستقبلاً الحصول على كشف حركات السفر بصيغة إلكترونية (PDF)، معتمداً من إدارة الإقامة والحدود، بما يمكّنهم من تحميل الوثيقة واستخدامها وتقديمها إلى الجهات الرسمية عند الحاجة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة للحصول عليها ورقياً.

وتأتي هذه الخدمة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وبما ينسجم مع التوجهات التي يقودها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، لتعزيز توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي.

وتواصل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل على توسيع قاعدة الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة عبر تطبيق سند، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، بما يوفر تجربة رقمية موحدة وسهلة للمستخدمين.

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