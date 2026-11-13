استدعاء أكثر من 635 ألف سيارة هوندا وأكيورا بسبب عيب بنظام التوجيه

خبرني - أعلنت شركة هوندا اليابانية استدعاء 635 ألفًا و808 سيارات من علامتي هوندا وأكورا الفاخرة، بسبب خلل في نظام التوجيه الكهربائي قد يؤدي إلى فقدان المساعدة أثناء القيادة، بما يزيد من مخاطر وقوع حوادث، وذلك بعد تلقي الشركة بلاغًا عن إصابة مرتبطة بالمشكلة.إعلانويشمل الاستدعاء ثلاثة طرازات رئيسية هي أكورا TLX وMDX، إلى جانب هوندا بايلوت، بمختلف موديلاتها التي جرى إنتاجها خلال السنوات الماضية، وفقًا لتقرير الاستدعاء المقدم إلى الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA في نهاية أكتوبر الماضي.ويعد هذا الاستدعاء رقم 15 الذي تعلنه هوندا خلال عام 2026، ويأتي في وقت تستعد فيه الشركة لتعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية، إلا أن العيب الجديد يستدعي إعادة التركيز على سلامة عدد كبير من سياراتها المتداولة.

ما سبب استدعاء سيارات هوندا وأكورا؟

أوضحت بيانات الاستدعاء أن الخلل يرجع إلى إعداد غير صحيح للبرمجيات الخاصة بنظام التوجيه الكهربائي EPS، وهو ما قد يتسبب في دخول النظام إلى وضع الأمان الاحتياطي في ظروف تشغيل معينة.



ويؤدي ذلك إلى توقف المساعدة الكهربائية لنظام التوجيه، مع ظهور إشارات تحذيرية على لوحة العدادات، الأمر الذي قد يجعل تحريك عجلة القيادة أكثر صعوبة، ويرفع احتمالات فقدان السائق السيطرة على السيارة.

وتعتقد هوندا أن جميع السيارات المشمولة بالاستدعاء تعاني من هذا العيب، الذي رُصدت بوادره للمرة الأولى في نوفمبر 2021، قبل أن تتلقى الشركة بلاغات متكررة بشأنه خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2025.

635 ألف سيارة ضمن حملة الاستدعاء

تتوزع السيارات المتأثرة بالاستدعاء على ثلاثة طرازات، تشمل 75 ألفًا و598 سيارة من أكورا TLX موديلات 2021 إلى 2025، و177 ألفًا و100 سيارة من أكورا MDX موديلات 2022 إلى 2024.

كما تضم الحملة 383 ألفًا و110 سيارات من هوندا بايلوت موديلات 2023 إلى 2025، لتستحوذ الأخيرة على النسبة الأكبر من إجمالي السيارات المتأثرة.

واستغرقت هوندا عدة سنوات لتحديد السبب الحقيقي للمشكلة، بعدما لم تكشف الفحوص الفنية الأولية في مراكز الخدمة عن وجود عيوب في المكونات الميكانيكية أو الإلكترونية، إذ تبين لاحقًا أن مصدر الخلل برمجي.

وأكدت الشركة أنها توصلت في فبراير 2026 إلى أن المشكلة تظهر في ظروف تشغيل محددة أثناء قيادة السيارة في خط مستقيم.

ومن المقرر أن تبدأ هوندا إخطار مالكي السيارات المتأثرة اعتبارًا من 14 ديسمبر المقبل، لإجراء إصلاح مجاني يتضمن إعادة برمجة وحدة التحكم في نظام التوجيه الكهربائي ببرنامج جديد.