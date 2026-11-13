الاتحاد الأردني يطمئن الجماهير: نقل ودية أستراليا لا يمس المباريات البيتية

خبرني - أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم أنه أنجز جميع الترتيبات اللازمة لاستضافة المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الأسترالي في العاصمة عمّان، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل أن يتقدم الاتحاد الأسترالي بطلب لنقل المواجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن الطلب جاء خلال زيارة الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم إلى مقر الاتحاد في عمّان، حيث طلب إقامة المباراة المقررة الثلاثاء المقبل في الدوحة، التي يقيم فيها المنتخب الأسترالي معسكره الحالي.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني أكد أهمية خوض المباراة، نظراً لأهمية كل مواجهة دولية في برنامج الإعداد، خاصة بعد تأجيل نهائيات كأس آسيا إلى نهاية العام المقبل، الأمر الذي دفع الاتحاد إلى الموافقة على طلب النقل حفاظاً على برنامج إعداد النشامى في تجمعهم الأخير قبل نافذة آذار المقبل.

وبموجب الاتفاق بين الاتحادين، يتولى الاتحاد الأسترالي استضافة المباراة في الدوحة، كما وجه دعوة إلى المنتخب الوطني لخوض مباراة أخرى في أستراليا مستقبلاً.

وشدد الاتحاد الأردني على أن هذا الترتيب يقتصر على المباراة الودية أمام أستراليا، ولا يشمل المباريات الرسمية التي تحدد ملاعبها وفق لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي، والتي تكفل للمنتخب الوطني حق خوض مبارياته البيتية على أرضه في مختلف الاستحقاقات.

ودعا الاتحاد أبناء الجالية الأردنية في قطر إلى مؤازرة المنتخب الوطني في الدوحة الثلاثاء المقبل، مؤكداً أن النشامى سيلعبون بين جمهورهم أينما كانوا، على أن يعلن الاتحاد منصة شراء تذاكر المباراة قريباً.