مروان جمعة يحسم الجدل: لا أسباب أمنية وراء نقل ودية النشامى وأستراليا إلى قطر

خبرني - أكد نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة أن قرار نقل المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الأسترالي إلى العاصمة القطرية الدوحة جاء بناء على طلب من الجانب الأسترالي، وليس لأسباب أمنية، نافياً صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود مخاوف أمنية وراء القرار.

وأوضح جمعة، الجمعة، أن الاتحاد الأسترالي طلب إقامة المباراة في قطر، نظراً لوجود منتخب بلاده هناك لخوض مواجهة أمام المنتخب القطري، ورغبة لاعبيه في تجنب عناء السفر والتوجه مجدداً إلى الدوحة قبل المغادرة إلى أستراليا.

وأضاف أن لاعبي المنتخب الأسترالي، من خلال اتحادهم، طلبوا نقل المواجهة إلى قطر، مشيراً إلى أن الاتحاد الأردني وافق على الطلب لضمان إقامة المباراة، التي وصفها بالمهمة ضمن تحضيرات النشامى لنهائيات كأس آسيا.

وشدد جمعة على أن الحديث عن وجود مخاوف أمنية وراء نقل المباراة «غير صحيح»، مؤكداً أن هذه الاستنتاجات لم تصدر عن الاتحاد الأسترالي أو أي جهة أخرى.

وقال إن واجب الاتحاد الأردني يتمثل في تأمين أكبر عدد ممكن من المباريات الودية أمام منتخبات قوية، بما يسهم في رفع جاهزية النشامى قبل البطولة الآسيوية، مؤكداً أن هدف الاتحاد هو المنافسة على ذهبية البطولة.

وأشار إلى أهمية مواجهة المنتخب الأسترالي، باعتباره منتخباً قوياً، لافتاً إلى ضرورة استثمار فترة التوقف الدولية الحالية في خوض مباريات مهمة، وتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين والتشكيلات قبل الاستحقاق الآسيوي.

وبين جمعة أن الاتحاد كان يرغب في إقامة المباراة على أرض الأردن، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير الأردنية لمساندة المنتخب، إلا أن الأولوية تتمثل في ضمان خوض المواجهة والاستفادة منها فنياً.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب بادو الزاكي، أعلن السبت الماضي قائمة تضم 25 لاعباً استعداداً للمواجهة، وهم: عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، يزن العرب، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، محمد أبو النادي، أحمد عبد ربه، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، غيث المدادحة، عامر جاموس، علي عزايزة، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي علوان، أحمد عرسان، عودة الفاخوري، ومحمود مرضي.

ومن المقرر أن تنطلق تدريبات المنتخب الثلاثاء 10 تشرين الثاني في مركز إعداد النشامى، استعداداً لخوض المباراة الودية أمام أستراليا.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت المنتخب الوطني، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام النهائيات خلال الفترة من 23 كانون الأول 2027 وحتى 21 كانون الثاني 2028 في المملكة العربية السعودية، بعد تعديل موعدها.

وفي سياق متصل، تقرر إلغاء المباراة الدولية الودية التي كانت مقررة بين المنتخب الوطني ونظيره السعودي يوم السبت 2 كانون الثاني 2027، بناء على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027.