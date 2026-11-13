هجوم إلكتروني يشل مسيرات الجيش الألماني

خبرني - تعرّضت شركة "كوانتوم سيستمز" الألمانية المصنّعة للمسيّرات والمورّدة لأوكرانيا، أواخر أكتوبر/تشرين الأول، لهجوم إلكتروني مجهول المصدر.

وأجبر الجيش الألماني على تعليق تحليق أسطوله من مسيّرات الشركة لفترة وجيزة، وفق ما أفادت مصادر الجمعة، وكالة "فرانس برس".

ولم تُتّهم موسكو صراحة بتنفيذ الهجوم، لكنه يأتي في وقت تؤكد ألمانيا، أكبر داعم لكييف، أنها هدف رئيسي لعمليات تخريب وقرصنة إلكترونية وحملات تضليل تديرها روسيا.

وقالت "كوانتوم سيستمز" في بيان نشرته الخميس، من دون أن تسمّي موسكو، "تُستهدف الشركات التي تتصدر جهود دعم أوكرانيا تحديدا لأن عملنا بالغ الأهمية لأمن عملائنا".

وأفاد مصدر مطّلع على الملف، وكالة "فرانس برس"، بأن مؤشرات تدل إلى ضلوع روسيا، لكن لا يمكن إثبات ذلك في هذه المرحلة، موضحا أن أجهزة الاستخبارات تواصل تحقيقاتها.

ولم تردّ وزارة الدفاع الألمانية على الفور على طلب للتعليق.

وتزوّد الشركة التي تتخذ من بافاريا مقرا، الجيش الأوكراني بمسيّرات للمراقبة، وتطوّر أنظمة ذاتية التشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي وقادرة على العمل جوا وبرا وبحرا.

وقال المصدر لـ"فرانس برس"، إن الجيش الألماني علّق تحليق أسطوله من مسيّرات "كوانتوم سيستمز" احترازيا عقب الهجوم، ثم استأنف تشغيلها بعد أيام قليلة.

وتابع أن ملفا خبيثا أرسل عبر خوادم الشركة التي توزّع تحديثات أنظمة التحكم الأرضي والتخطيط.

وأوضح المصدر، أن الجيش الألماني وحده تأثر بالهجوم، فيما واصلت مسيّرات "كوانتوم سيستمز" المستخدمة في دول أخرى عملياتها.

ومنذ الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، يواجه قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبي تصاعدا في عمليات التجسس والتخريب التي تُنسب عموما إلى روسيا.

وبفضل جهود إعادة التسلح الأوروبية، ارتفعت إيرادات "كوانتوم سيستمز" بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لتبلغ 300 مليون يورو عام 2025.