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القنوات الناقلة لمباراة سوريا والكويت الودية 2026

  • 13 نوفمبر 2026
  • 18:14
القنوات الناقلة لمباراة سوريا والكويت الودية 2026

خبرني - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سوريا والكويت الودية، وكل ما يتعلق بهذا اللقاء من معلومات.

يخوض المنتخبان السوري والكويتي مواجهة ودية عربية على استاد الصداقة والسلام في الكويت، ضمن برنامج إعداد المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة للجهازين الفنيين، في ظل الحاجة إلى استغلال فترة التوقف الدولي في تجربة بعض العناصر والوقوف على مدى جاهزيتها.

ويستفيد المنتخب الكويتي من إقامة المباراة على أرضه وبين جماهيره، في حين يتطلع المنتخب السوري إلى تقديم أداء قوي أمام منافس خليجي.

موعد مباراة سوريا والكويت الودية 2026 

تقام مباراة سوريا والكويت يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد الصداقة والسلام في الكويت.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت دمشق والكويت ومكة المكرمة.، 8:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والكويت الودية 2026

تنقل مباراة سوريا والكويت الودية عبر قناة الكويت الرياضية، التي تملك حقوق بث المواجهة مباشرة عبر شاشتها المفتوحة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة سوريا والكويت الودية 2026

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة سوريا والكويت من خلال الوسائل الرقمية الرسمية التابعة لقناة الكويت الرياضية

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