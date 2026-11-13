راشد العليمات يهنئ اللواء الدكتور عبد المهدي الضمور بترقيته الأكاديمية

خبرني - يتقدم السيد راشد محمد العليمات بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الباشا الأستاذ الدكتور اللواء عبد المهدي الضمور، بمناسبة ترقيته الأكاديمية في مجال الحقوق وعلم الجريمة، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والتميز.

وقال العليمات في تهنئته:

يا سليل الكرم والشهامة، ورجلاً تتضاءل أمامه الكلمات، أبارك لك من القلب هذه الترقية التي تتوج مسيرة طويلة من العطاء والسهر والاجتهاد، فقد شهدنا تدرجك المشرف خطوة بخطوة، واعتلاءك مراتب المسؤولية والشرف، وصولاً إلى رتبة لواء، لتكون نموذجاً في الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن.

لقد كنت مدرسة كبيرة في جهاز الأمن العام، وأسهمت في إرساء قواعد العمل الأمني، واليوم تواصل مسيرتك لتكون قامة علمية في مجالات الحقوق وعلوم الجريمة، بما تحمله من خبرة عملية وعلمية تراكمت على مدى سنوات طويلة.

لقد عُرفت بالحكمة ورجاحة العقل واتزان الرأي، وجمعت بين هيبة القائد وحنكة الحكيم، فكنت مثالاً يُحتذى به في العلم والعمل والحياة، وقدمت للوطن عطاءً وإنجازات تستحق التقدير والاعتزاز.

أبرز المناصب والمسيرة المهنية:

خدم في جهاز الأمن العام خلال الفترة من 1978 إلى 2015، وتولى عدداً من المواقع القيادية والقضائية، أبرزها:

مساعد مدير الأمن العام لشؤون البحث الجنائي.

مدير إدارة البحث الجنائي.

قائد إقليم العاصمة.

قائد إقليم الوسط.

مدير شرطة إربد والزرقاء ومعان وجرش.

قاضي شرطة وعضو محكمة التمييز.

ألف مبارك، متمنين لك دوام التوفيق والنجاح ومزيداً من التقدم والعطاء في خدمة العلم والوطن.