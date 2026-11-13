مدحت العدل يكشف مفاجآت الجزء الثاني من «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

خبرني - أكد السيناريست المصري مدحت العدل أن معظم أعماله حققت نجاحا جماهيريا، إلى جانب تأثيرها الأدبي والنقدي، مشيرًا إلى إيمانه بأن الفن في الأساس صُنع من أجل الناس، وأن إشادة النقاد بأعماله تمنحه شعورًا بأن رحلة عمره وجهده لم يذهبا سُدى.

ووجّه العدل رسالة إلى الفنان آسر ياسين، وصفه خلالها بأنه فنان مهموم بفنه، ويتمتع بقدر كبير من الجدية، مؤكدًا أن هذه الصفة تستحق التركيز عليها، قائلًا: «آسر ياسين فنان جاد جدًا، ويجب أن نضع مئة خط تحت كلمة جاد، فالفنان قد يكون موهوبًا لكنه يفتقر إلى الجدية، وبالتالي لا يحقق ما يستحقه من نجاح. آسر فنان جاد ومثقف وسوبر ستار، وسيظل كذلك».

وعن التفاف أسرته حوله خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، أوضح أن وجود العائلة بجانب الإنسان في اللحظات المهمة أمر طبيعي، خاصة في المجتمع المصري، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة أفراد أسرته له هذه اللحظة الاستثنائية.

وكشف العدل أنه أهدى تكريمه إلى شقيقه الراحل سامي العدل، باعتباره صاحب الفضل في دخوله عالم الفن، قائلًا إنه كان السبب في تعرّفه على هذا العالم السحري، وغرس حب السينما والحياة بداخله، واصفًا إياه بأنه كان بالنسبة لهم أشبه بشخصية «زوربا اليوناني»، بما تحمله من حب للحياة وشغف بها.

وأضاف أن هذا الإرث الإنساني انعكس على طريقة صناعة أعمالهم الفنية، فهم يقدمون أفلامهم بحب وشغف، بعيدًا عن التعقيدات غير الضرورية.

وعن شعوره بالتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعرب مدحت العدل عن سعادته واعتزازه بهذا التقدير، خاصة أنه جاء من مهرجان عريق يحمل تاريخًا كبيرًا، وسبقه إلى التكريم فيه أسماء فنية استثنائية، من بينها فاتن حمامة وأحمد مظهر ويحيى شاهين ويحيى الفخراني، مؤكدًا أن الوقوف في المكانة نفسها يمثل لحظة شديدة الخصوصية بالنسبة له.

وفيما يتعلق بإمكانية تقديم جزء ثانٍ من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، أوضح العدل أنه يفكر في المشروع، انطلاقًا من وجود جيل جديد له رؤيته الخاصة وطريقته المختلفة في الكوميديا، وهو ما يدفعه للتفكير في الاستعانة بكاتب شاب للمشاركة في الكتابة، بما يضمن التواصل مع ذائقة الجيل الجديد وتقديم تجربة قادرة على جذب جمهوره.

وكشف أن المشروع يحظى بالفعل بموافقة الفنانة منى زكي والفنان محمد هنيدي، إلى جانب بقية المشاركين، ما يعزز فرص عودة العمل إلى الشاشة من جديد.