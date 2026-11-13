تنقلات جديدة تطال 13 رئيس لجنة بلدية في الأردن.. والأسماء

خبرني - قرر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المحلية، إجراء تنقلات شملت 13 من رؤساء لجان البلديات في المملكة.

وتالياً أسماء رؤساء اللجان ومواقع عملهم الجديدة:

1. عبدالحميد المعايطة: من بلدية عبدالله بن رواحة إلى بلدية مؤاب الجديدة.

2. عبدالله المطيريين: من بلدية العامرية إلى بلدية سويمة.

3. باسل البواليز: من بلدية الظليل إلى بلدية الجيزة.

4. إبراهيم الصقار: من بلدية حوشا إلى بلدية الأمير حسين.

5. معاذ جرن: من بلدية باب عمان إلى بلدية السرحان.

6. عمار نفش: من بلدية أم البساتين إلى بلدية حسبان.

7. حسان العلي: من بلدية حسبان إلى بلدية العامرية.

8. كمال عطا: من بلدية الحلابات إلى بلدية أم الجمال.

9. كساب العيسى: من بلدية السرحان إلى بلدية الظليل.

10. بشير الخوالدة: من بلدية الباسلية إلى بلدية حوشا.

11. حسين بولاد: من بلدية الهاشمية إلى بلدية الحلابات.

12. قاسم المراغية: من بلدية عي إلى بلدية عبدالله بن رواحة.

13. ماهر أبو سويلم: من بلدية الأمير حسين إلى بلدية الباسلية.