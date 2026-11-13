إنقاذ امرأة حامل من تحت أنقاض مبنى منهار في نيويورك

في مشهد مؤثر وسط كارثة مروعة، تمكنت فرق الإنقاذ في نيويورك من انتشال امرأة حامل في شهرها السادس حية من تحت أنقاض مبنى سكني منهار.

ووقعت الحادثة في حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين، بعدما انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق بعد الرابعة من عصر الأربعاء، في واقعة أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل وإصابة 19 آخرين، وفق الحصيلة المعلنة حتى صباح الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وشهد موقع الانهيار لحظات عصيبة، بعدما حاول زوج المرأة الاندفاع نحو الركام فور علمه بوجود زوجته داخل المبنى، إلا أن عناصر شرطة نيويورك منعوه من الاقتراب، وأبعدوه إلى منطقة آمنة لإتاحة المجال أمام فرق الإنقاذ لمباشرة عملها.

وكان الزوج يصرخ وسط حالة من الذعر: «إنها داخل المبنى، وهي حامل»، في محاولة للفت انتباه فرق الطوارئ إلى وجود زوجته تحت الأنقاض، بينما تواصلت عمليات البحث وسط ترقب وقلق شديدين.

وبعد نحو ساعتين ونصف الساعة من الانتظار، تمكن رجال الإطفاء من الوصول إلى المرأة وإخراجها على نقالة باستخدام سلم الإنقاذ، وقد غطى الغبار جسدها بالكامل، فيما وُضعت بطانية زرقاء فاتحة فوق بطنها، لتظهر على قيد الحياة وتتنفس رغم بقائها تحت الركام طوال تلك المدة.

وانهار الزوج بالبكاء فور رؤيتها، بعدما تحولت لحظات الخوف إلى ارتياح عارم، فيما تدخل المحامي العام لمدينة نيويورك، جمعان ويليامز، لمواساته في موقع الحادث.

وعبّر الزوج عن سعادته بنجاة زوجته قائلًا للصحفيين: «إنها حية، ما زالت حية، أنا سعيد جدًا»، في حين لم تصدر السلطات الطبية تفاصيل إضافية بشأن حالتها الصحية عقب نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وفي الوقت الذي شكل فيه إنقاذ المرأة بارقة أمل وسط المأساة، واصلت فرق الطوارئ عمليات تمشيط الأنقاض في حي فلاتبوش، بحثًا عن مفقودين أو ناجين محتملين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع تقدم أعمال رفع الركام.

وأعلن مسؤولون في المدينة أن الانهيار أسفر حتى صباح الخميس عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 19 آخرين على الأقل، بينهم سبعة أطفال، مؤكدين استمرار جهود الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الحادث.

من جانبه، نعى عمدة نيويورك، زهران ممداني، ضحايا الانهيار في منشور عبر منصة «إكس»، معربًا عن تضامنه مع أسر القتلى والمصابين وكل المتضررين من الكارثة.

وقال ممداني: «لا كلمات تكفي لوصف خسارة بهذا الحجم، قلبي مع عائلات وأحباء من فقدناهم، ومع المصابين وكل من يعتصره الحزن اليوم»، في رسالة عكست حجم المأساة التي شهدها الحي، رغم مشهد النجاة الذي أعاد الأمل إلى أسرة المرأة الحامل.