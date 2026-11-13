هل يبدأ ألزهايمر خارج الدماغ؟.. دراسة تكشف دور بروتينات الجسم

خبرني - يمثل الحاجز الدموي الدماغي نظاما متطورا للترشيح يسمح بمرور البروتينات المفيدة إلى الدماغ، ويرى الباحثون أن هذا قد يطور علاجات ألزهايمر.

وقال آندرو يانج من معاهد جلادستون في سان فرانسيسكو الذي قاد فريق الدراسة في بيان: "على مدار قرن، تعاملنا مع الحاجز الذي يتحكم في مرور الدم للمخ باعتباره مجرد حاجز مادي بسيط يحمي الدماغ من السموم".

وتابع قائلا: "اكتشفنا أنه أشبه بواجهة ذكية تستخلص البروتينات المناسبة من الدم، غالبا من أجزاء بعيدة من الجسم، وتوصلها إلى أنواع محددة من الخلايا في الدماغ".

واستخدم الباحثون في الدراسة التجريبية التي أجروها على الفئران تقنية وسم البروتينات لتمييز 861 بروتينا من دم الفئران، ثم أعادوا حقنها في مجرى الدم. وأظهرت تحليلات أنسجة المخ أن 92 بروتينا منها عبرت الحاجز ووصلت للدماغ.

وذكر الباحثون في دورية (سيل) أن بمجرد دخولها إلى الدماغ، يتم توجيه بروتينات مختلفة إلى أنواع محددة من خلايا الدماغ.

ولاحظ الباحثون أن معظم البروتينات التي تجاوزت هذا الحاجز تم إنتاجها في أجزاء بعيدة من الجسم. فعلى سبيل المثال، ينتقل بروتين (أبوليبوبروتين إيه1) الذي ينتجه الكبد إلى الدماغ للمساعدة في الحفاظ على الروابط العصبية السليمة بين الخلايا العصبية، وهو اكتشاف قالوا إنه قد يمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة لمرض ألزهايمر.

وذكر يانج: "قد لا يكون مرض ألزهايمر ناتجا عن خلل داخل الدماغ وحده، بل ربما يبدأ نتيجة نقص وصول بعض المواد والبروتينات من بقية أعضاء الجسم إلى الدماغ... إذا صحت هذه الفرضية، فقد نتمكن من مكافحة المرض من خارج الدماغ، وتعويضه بالمواد التي يحتاج إليها".

ومن خلال دراسة فئران مصابة بأحد أشكال مرض ألزهايمر، وجد الباحثون أن توقف الحاجز الدموي الدماغي عن نقل بروتين (أبوليبوبروتين إيه1) للمخ يؤدي إلى تآكل الروابط العصبية وظهور التغيرات السلوكية وغيرها من العلامات المبكرة للمرض.

وعندما فحص الباحثون فئرانا معدلة وراثيا لإنتاج كمية إضافية من هذا البروتين في الكبد، عبرت كمية أكبر منه حاجز الدم الدماغي ووصلت للمخ، مما أدى إلى تراجع ظهور علامات ألزهايمر لدى تلك الفئران.

وقال يانج: "لدينا الآن خريطة للبروتينات التي يحتاجها الدماغ من الجسم، ونظام النقل الذي يوصلها إليه... نتطلع إلى تحويل هذه الخريطة إلى علاجات جديدة لمرض ألزهايمر من خارج (المخ)، وإلى جيل جديد من الوسائل القادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي لإيصال أدوية فعالة إلى داخل الدماغ".