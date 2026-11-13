عطل «مايكروسوفت» يربك الإفراج عن الموقوفين بكفالة في أمريكا

خبرني - تسبب عطل في خدمات مايكروسوفت الرقمية في تعطيل إجراءات دفع الكفالات في أمريكا، إلى جانب اضطراب الاتصالات داخل مؤسسات صحية.

وأعلنت إدارة شرطة مقاطعة أراباهو بولاية كولورادو الأمريكية، تأثر عمليات دفع الكفالات عبر الإنترنت بالعطل الذي أصاب خدمة البريد الإلكتروني «أوتلوك»، موضحة أن مسؤولي مركز الاحتجاز لم يعودوا يتلقون الإشعارات الإلكترونية اللازمة لاستكمال إجراءات الدفع.

وأشارت إدارة الشرطة، في بيان لها، إلى أن الأشخاص الراغبين في دفع الكفالة بهدف الإفراج الفوري عن ذويهم أو المعنيين بالأمر، يتعين عليهم التوجه شخصيًا إلى مقر مركز الاحتجاز، لحين استعادة خدمة البريد الإلكتروني وعودة إجراءات الدفع الإلكتروني إلى طبيعتها.

ودعت الإدارة المتضررين إلى التواصل معها عبر الهاتف للحصول على المعلومات اللازمة، معربة عن اعتذارها عن الإزعاج الناتج عن العطل، ومطالبة الجميع بالتفهم والصبر لحين معالجة المشكلة.

عطل مايكروسوفت

ولم تقتصر تداعيات الخلل التقني على المؤسسات الأمنية، إذ امتدت إلى عدد من مستشفيات ومؤسسات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية «NHS» في غرب إنجلترا، بعدما تأثرت خدمات البريد الإلكتروني ومنصات العمل الرقمية، وفي مقدمتها «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت».

وأدى تعطل هذه الخدمات إلى صعوبات في إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية داخل المؤسسات الصحية، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على التواصل مع المرضى ومواعيد العيادات والاستفسارات الطبية، فضلًا عن انتظام الأعمال الإدارية اليومية.

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، وجهت مستشفيات المرضى إلى استخدام الاتصالات الهاتفية بدلًا من المراسلات الإلكترونية، خاصة في الحالات التي تتطلب التواصل العاجل مع الأقسام الطبية.

تعليق مايكروسوفت

وعلى صعيد تطورات الأزمة، أعلنت مايكروسوفت، في نحو الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، رصد مؤشرات أولية على استقرار خدماتها، لكنها أوضحت أن قدرات التشغيل لم تصل بعد إلى مستوياتها المعتادة، ما يعني احتمال استمرار بعض الاضطرابات لحين استكمال عمليات الإصلاح.

وكان العطل قد بدأ الخميس، وسط اتساع نطاق البلاغات عن مشكلات في الخدمات الرقمية، إذ سجل موقع «Downdetector» المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت والتطبيقات بلاغات من أكثر من 70 دولة، في مؤشر على اتساع نطاق التأثير الجغرافي للأزمة.

وفيما يتعلق بالأسباب المحتملة للعطل، استبعد تشارلز لامانا، المسؤول التنفيذي في مايكروسوفت، أن تكون المشكلة ناجمة عن هجوم إلكتروني أو اختراق أمني، موضحًا أنها ارتبطت بارتفاع الأحمال على البنية التحتية لخوادم الشركة.