الصحة العالمية تحذر: زيادة الأمراض التنفسية في قطاع غزة

خبرني - حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من تزايد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة، مع توقعات بتفاقم الوضع بعد أن أغرقت ​أمطار غزيرة عشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين.



وقالت الدكتورة راينهيلده فان دي ‌ويردت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحفيين في جنيف، عبر اتصال من القدس، "الأعداد تظهر بالفعل حجم الضغط. حالات العدوى التنفسية الحادة أعلى بمقدار 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".



وتشير منظمة ​الصحة العالمية إلى أن تردي الأحوال المعيشية والاكتظاظ السكاني الشديد يتسببان في ارتفاع معدلات ​الإصابة في وقت يتكدس فيه سكان القطاع في مساحة متضائلة. وتفاقمت الأزمة ⁠مع توسيع الجيش الإسرائيلي لمنطقة يسيطر عليها عبر تغيير موقع "الخط الأصفر" المحدد بموجب اتفاق وقف ​إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.



وأضافت فان دي ​ويردت "هذا يعني أن الناس يعيشون في ظروف أكثر ازدحاما، يكون فيها انتشار فيروس بين البشر أكثر سهولة".



ولم يرد الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تنسق المساعدات، بعد على ​طلب من رويترز للحصول على تعليق.



وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الأسبوع الماضي أنها ​كثفت جهود تحسين الظروف الصحية قبل هطول الأمطار الغزيرة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.



وتشكل التهابات الجهاز التنفسي حاليا 11 ‌بالمئة ⁠من إجمالي الاستشارات الطبية وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يؤدي الطقس البارد والسيول واكتظاظ مراكز الإيواء وسوء التهوية إلى زيادة هذه الأعداد.



وقالت فان دي ويردت "من الصادم أن يظهر لنا هطول المطر على مدى بضعة أيام فقط ما ستجلبه الأشهر المقبلة. ولم يبدأ الشتاء بشكل كامل بعد. الأسوأ لم ​يأت بعد حقا".



ويعيش ما ​يقرب من مليون ⁠نازح في قطاع غزة في مناطق معرضة للسيول، و400 ألف منهم في مواقع تُصنف على أنها عالية الخطورة للغاية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



وذكرت المنظمة ​أن السيول تزيد أيضا من خطر تلوث المياه، وأن المياه الراكدة ​تتيح أماكن أكثر ⁠لتكاثر البعوض والحشرات الضارة. وأضافت أن الرطوبة تشجع نمو العفن والبكتيريا وهي من العوامل الرئيسية المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي، وخاصة لدى الأطفال الصغار.



وتصل غالبية الأدوية إلى قطاع غزة، لكن منظمة الصحة العالمية ⁠تواجه صعوبة ​في الحصول على إمدادات للمختبرات والمعامل تقول إنها ضرورية ​لتشخيص المرضى قبل علاجهم.



وقالت "لمنع تفشي الأمراض، ندعو بشدة إلى السماح بدخول المعدات المختبرية إلى قطاع غزة اليوم، حتى نتمكن من ​تجنب كارثة صحية عامة تضاف إلى كارثة أخرى".

