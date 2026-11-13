ليبرمان يعلن توليه رئاسة لجنة الأمن لمنع استخدام الجيش لأغراض سياسية

خبرني - أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، أنه سيتولى رسميا، يوم الاثنين المقبل، رئاسة لجنة "الشؤون الخارجية والامن" في الكنيست الإسرائيلي، معتبرا ذلك خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة.

وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل تمر بأيام صعبة ومقلقة على المستويين الأمني والسياسي، مشيرا إلى أهمية اللجنة التي سيتولى رئاستها، سواء في الإشراف على المؤسسة العسكرية أو منع استخدام التحركات العسكرية لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف أن توليه رئاسة اللجنة يمثل بداية الطريق نحو تشكيل حكومة وصفها بـ"الرشيدة"، قادرة على قيادة إسرائيل إلى مرحلة جديدة.