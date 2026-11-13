بيلا حديد تخصص 50 ألف دولار لإيواء 100 عائلة نازحة في غزة

خبرني - أعلنت بيلا حديد تبرعها بمبلغ 50 ألف دولار لمساندة العائلات الفلسطينية النازحة في غزة وتوفير مأوى لها.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، مع استمرار معاناة مئات الآلاف من العائلات التي فقدت منازلها، واضطرت إلى الاحتماء بخيام لا توفر الحماية الكافية من البرد والأمطار.

وكشفت عارضة الأزياء العالمية، من خلال منشور مطول عبر حسابها على إنستغرام، عن تفاصيل مساهمتها في مبادرة «خيام الأمل» (Tents of Hope)، وتحديدًا مشروع «مجموعات الخيام الشتوية لغزة»، الذي يستهدف توفير مستلزمات الإيواء للعائلات المتضررة.

وتطرقت بيلا في رسالتها إلى جذور الأزمة الإنسانية، متسائلة عن الأسباب التي دفعت الفلسطينيين إلى النزوح داخل وطنهم والعيش في مخيمات مؤقتة، بعدما فقدوا المنازل التي توارثتها عائلاتهم عبر أجيال متعاقبة.

وأشارت إلى أن غزة أصبحت، بحسب وصفها، سجنًا مفتوحًا، يعيش فيه ملايين الفلسطينيين ظروفًا قاسية، محرومين من حقهم في الأمان والحرية والعيش بكرامة على أرضهم.

ولفتت إلى أن حلول فصل الشتاء يزيد معاناة النازحين، في وقت تواجه فيه مئات الآلاف من العائلات نقصًا حادًا في وسائل الإيواء، موضحة أن المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع تشير إلى الحاجة لما لا يقل عن 300 ألف خيمة، مع استمرار ارتفاع الاحتياجات يومًا بعد يوم.

وأوضحت أن تبرعها البالغ 50 ألف دولار سيسهم في توفير 100 مجموعة إيواء متكاملة لصالح 100 عائلة، تشمل كل مجموعة خيمة مقاومة للمياه، إلى جانب بطانيات وفرشات تساعد على عزل أفراد الأسرة عن الأرض الباردة وتوفير قدر من الحماية خلال أشهر الشتاء.

وأكدت بيلا أن إعلانها عن قيمة التبرع لا يستهدف استعراض حجم المساهمة، وإنما تشجيع الآخرين على المشاركة، مشيرة إلى أن الجهود الفردية، مهما بدت محدودة، يمكن أن تحدث فارقًا ملموسًا عندما تتضافر لتلبية احتياجات العائلات المتضررة.

وضربت مثالًا بالخيام التي تحتاج إليها غزة، موضحة أن كل خيمة من بين مئات الآلاف المطلوبة تمثل أسرة كاملة تضم آباء وأمهات يسعون إلى حماية أطفالهم من البرد والأمطار طوال الليل.

وفي محاولة لتوسيع دائرة الدعم، دعت عارضة الأزياء متابعيها إلى التبرع وفقًا لقدراتهم المادية، موضحة أن المساهمات الصغيرة يمكن أن توفر احتياجات أساسية للنازحين؛ إذ يكفي 25 دولارًا لتأمين بطانية دافئة، و30 دولارًا لشراء فرشة، بينما يساعد مبلغ 75 دولارًا على حماية الخيمة من تسرب المياه.

وأضافت أن التبرع بمبلغ 250 دولارًا يمكن أن يوفر خيمة كاملة، في حين يساهم مبلغ 10 دولارات في استكمال تجهيز إحدى مجموعات الإيواء، مؤكدة أن اختلاف قيمة المساعدات لا يقلل من أهميتها في ظل حجم الاحتياجات الإنسانية.

ولم تقتصر دعوتها على الدعم المادي، بل حثت متابعيها أيضًا على إعادة نشر رسالتها وتداول المعلومات المتعلقة بالمبادرة، باعتبار أن نشر الوعي قد يساعد في الوصول إلى مزيد من المتبرعين وإيصال المساعدات إلى العائلات والأطفال والحيوانات المتضررة.

وحذرت بيلا من المخاطر التي يواجهها النازحون مع انخفاض درجات الحرارة، بما في ذلك انخفاض حرارة الجسم والتداعيات النفسية والصحية القاسية، مشددة على أن توفير مأوى آمن ووسائل تدفئة أساسية يمثل ضرورة إنسانية عاجلة.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن قيمة المساعدة لا ترتبط بحجم المبلغ، فبطانية أو فرشة أو خيمة، وحتى الدعاء، يمكن أن تمثل مصدرًا للدفء والأمان والكرامة لعائلة فقدت منزلها وممتلكاتها، داعية الجميع إلى مساندة الفلسطينيين وعدم الاستهانة بأي مساهمة يمكن أن تخفف من معاناتهم.