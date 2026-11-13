تركيا تقترح نشر قوات تركية على حدود لبنان مع إسرائيل

خبرني - - التقى بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرئيس اللبناني ميشال عون واقترح عليه نشر قوات عسكرية تركية على الحدود مع إسرائيل بعد انسحاب قوات اليونيفيل.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، شدّد الضيف التركي على «ضرورة تحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان»، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتناول اللقاء أيضاً ملف إعادة الإعمار، وأبدى إردوغان «رغبة تركية في المساعدة، سواء عبر تخصيص مساعدات مالية أو اختيار قرية تتولى تركيا إعادة بنائها».

وسأل عون ضيفه عمّا يمكن أن تقدّمه تركيا، مستعيداً النقاش الذي دار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته إلى أنقرة، حين عرض الأخير تقديم أشكال مختلفة من المساعدة للجيش اللبناني.

وردّ إردوغان، وفق المصادر، بأن «أنقرة مستعدّة للتواجد في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفل، في حال تمّ الاتفاق على إطار مُعيّن لوجود قوات دولية على الحدود بين لبنان وإسرائيل». كذلك، وعد برفع مستوى التقديمات التي توفّرها المؤسسات التركية العاملة في المجال الاجتماعي، ولا سيما التربوي، للمساهمة في معالجة الأضرار التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية في القطاع التعليمي.